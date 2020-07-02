Таблица без них могла иметь совсем другой вид! Пострадали «Крылья», «Динамо» и «Тамбов», но особенно – «Краснодар».

Какой-то невероятный тур в РПЛ: 6 голов в компенсированное время, 4 из них — решающие!

25-й тур РПЛ получился богатейшим на суперсюжеты. И на удивительные развязки. Всё началось ещё во вторник, а продолжилось в среду. Сразу в шести матчах были забиты голы в добавленное время. С ходу таких совпадений не вспомнишь.

Это при том, что один матч тура был отменён. А оставшийся — «Уфа» — «Рубин» — закончился 0:0.

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1. Гол на пятой добавленной минуте

Этот матч складывался в пользу гостей. Уже на 14-й минуте Деян Радоньич открыл счёт в матче, на 50-й с поля был удалён Владислав Игнатьев. Правда, на 73-й составы уравнялись, но не суть. Самарцы уверенно оборонялись и бодро бежали в контратаки. На 91-й минуте Максим Глушенков шикарным пасом вывел один на один Антона Зиньковского, у которого была куча времени и пространства. Он растерялся, потерял скорость и как-то по-пижонски попробовал перекинуть Коченкова. Получилось ужасно! А спустя 4 минуты Жоау Мариу с левого края сделал мягкий заброс в штрафную, Алексей Миранчук опередил Фролова и головой переправил мяч мимо голкипера! Сразу после этого арбитр закончил матч.

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ЦСКА — «Спартак». Гол на шестой добавленной минуте

Здесь менее драматичная развязка, ЦСКА не упустил своё минимальное преимущество, а только укрепил его. Но! В самом начале компенсированного времени случился момент, после которого у Георгия Джикии возникли вопросы к судейству.

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«Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Влашича. Там Соболев боролся, мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА. Но никто ничего не стал смотреть, как всегда», — сказал защитник «Спартака».

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Действительно, вскоре после этого момента «армейцы» убежали в контратаку, и Влашич на 6-й добавленной минуте сделал счёт 2:0.

«Тамбов» — «Зенит». Гол на первой добавленной минуте

Не сказать, что «Зенит» выглядел потрясающе в игре с «Тамбовом». Да, преимущество по владению было колоссальным. По моментам — нет. Гол Азмуна в конце первого тайма, казалось, снял все вопросы. Но на 88-й минуте в ворота питерцев поставили пенальти, и счёт стал равным.

Однако «Тамбов» не удержал ничью. Развязка наступила на первой компенсированной минуте. Оздоев навесил в штрафную, мяч отскочил к Ригони, который в касание зарядил в дальний нижний угол. Как же должно быть обидно «Тамбову»…

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«Арсенал» — «Ахмат». Гол на второй добавленной минуте

Здесь всё было просто. «Ахмат» уверенно вёл 3:0 в гостях, но на второй добавленной минуте Луценко размочил счёт. А после матча был уволен главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко. «Арсенал» очень неудачно вернулся в чемпионат — 3 поражения в трёх матчах.

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«Сочи» — «Динамо». Гол с пенальти на второй добавленной минуте

В этом матче оба гола были забиты с пенальти. На 57-й минуте Комличенко забил с точки, которую поставили за нарушение против него же. А на второй добавленной минуте пенальти поставили уже в другую сторону, Морозов сфолил на Миладиновиче. И Кокорин чётко реализовал пенальти!

На 78-й минуте судьи отменили гол Миладиновича из-за фола в атаке, но выяснилось, что VAR на этом матче не работает!

«Мы полностью переиграли команду «Сочи», но не справились с другими людьми», — сказал после матча главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

«Ростов» — «Краснодар». Гол с пенальти на одиннадцатой добавленной минуте

Ну и апофеоз. Самый продолжительный матч в российской истории. А всё почему? Да потому, что арбитры очень долго смотрели повторы. В первом случае, на второй компенсированный минуте, пенальти не назначили. А спустя две минуты — решили поставить.

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Когда Ивелин Попов сравнял счёт, табло показывало уже 12-ю добавленную минуту. В отличие от тренера «Динамо» здесь кажется, особых претензий к итоговому решению судей нет. Один из двух пенальти был точно.