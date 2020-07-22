30-й тур РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА будут биться за третье место! LIVE!

Здравствуйте! Сегодня состоятся 7 матчей 30-го тура РПЛ. После того как «Химки» объявили, что будут играть в РПЛ, окончательно определились команды, которые покидают РПЛ и переходят в лигу из ФНЛ. Главная интрига — борьба за третье место «Краснодара» и ЦСКА.

В концовке чемпионата «Краснодар» будто делает всё возможное, чтобы отдать своё место в Лиге чемпионов «армейцам». Пока ЦСКА пытался исправно набирать очки, «быки» регулярно их теряли – в семи матчах после возобновления чемпионата команда Мусаева выиграла лишь дважды. Причём одна из этих побед – «технарь».

ЦСКА же наоборот резко прибавил и какое-то время претендовал даже на второе место. Но домашняя ничья с «Рубином» и поражение от «Локомотива» оставили «армейцам» надежду только на бронзу.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится.