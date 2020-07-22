Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Краснодар» — «Ахмат», ЦСКА — «Тамбов»: онлайн-трансляция 30 тура РПЛ, 22 июля 2020

Онлайн-трансляция 30-го тура РПЛ
Антон Третяк
30-й тур РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА будут биться за третье место! LIVE!
Все подробности тура.
Футбол / РПЛ 0
РПЛ. Турнирная таблица
РПЛ. Календарь матчей

Здравствуйте! Сегодня состоятся 7 матчей 30-го тура РПЛ. После того как «Химки» объявили, что будут играть в РПЛ, окончательно определились команды, которые покидают РПЛ и переходят в лигу из ФНЛ. Главная интрига — борьба за третье место «Краснодара» и ЦСКА.

В концовке чемпионата «Краснодар» будто делает всё возможное, чтобы отдать своё место в Лиге чемпионов «армейцам». Пока ЦСКА пытался исправно набирать очки, «быки» регулярно их теряли – в семи матчах после возобновления чемпионата команда Мусаева выиграла лишь дважды. Причём одна из этих побед – «технарь».

ЦСКА же наоборот резко прибавил и какое-то время претендовал даже на второе место. Но домашняя ничья с «Рубином» и поражение от «Локомотива» оставили «армейцам» надежду только на бронзу.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится.

Расписание всех матчей 30-го тура
Live Антон Третяк

Расписание всех матчей 30-го тура

Сегодня играются следующие матчи.

"Ростов" - "Зенит"

"Краснодар" - "Ахмат"

ЦСКА - "Тамбов"

"Динамо" - "Оренбург"

"Рубин" - "Спартак"

"Уфа" - "Арсенал"

"Урал" - "Локомотив"

Обсудить
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020