30-й тур РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА будут биться за третье место! LIVE!

Здравствуйте! Сегодня состоятся 7 матчей 30-го тура РПЛ. После того как «Химки» объявили, что будут играть в РПЛ, окончательно определились команды, которые покидают РПЛ и переходят в лигу из ФНЛ. Главная интрига — борьба за третье место «Краснодара» и ЦСКА.
В концовке чемпионата «Краснодар» будто делает всё возможное, чтобы отдать своё место в Лиге чемпионов «армейцам». Пока ЦСКА пытался исправно набирать очки, «быки» регулярно их теряли – в семи матчах после возобновления чемпионата команда Мусаева выиграла лишь дважды. Причём одна из этих побед – «технарь».
ЦСКА же наоборот резко прибавил и какое-то время претендовал даже на второе место. Но домашняя ничья с «Рубином» и поражение от «Локомотива» оставили «армейцам» надежду только на бронзу.
Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится.
Расписание всех матчей 30-го тура
Сегодня играются следующие матчи.
- 22 июля 2020
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16:57
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16:44
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16:38
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16:35
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16:30
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16:12
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16:00
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15:43
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15:37
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15:37
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15:30
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15:29
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15:12
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15:11
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15:00
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14:52
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14:30
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14:30
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14:22
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14:03
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14:03
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14:00
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13:54
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13:38
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13:36
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13:30
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13:24
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13:08
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13:04
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12:51
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12:46
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12:41
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12:32
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12:22
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12:17