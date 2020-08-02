Кокорин – в «Спартаке». Теперь и официально. Всё, что об этом надо знать

Александр Кокорин — уже официально в «Спартаке». Это, несомненно, главный трансфер летнего межсезонья. Самый обсуждаемый футболист России (но едва ли самый популярный) продолжит карьеру в самом обсуждаемом клубе стране.

Кокорин токсичен. «Спартак» токсичен. Но минус на минус должен дать плюс Хотя в нашем футболе не работает даже простейшая арифметика.

Как Кокорин выбрал «Спартак»

Редкий случай, когда российский игрок такого уровня выходит на рынок свободным агентом. Но с Кокориным всё так и произошло. У 29-летнего нападающего истёк контракт с «Зенитом», завершилась и его аренда в «Сочи».



Неудивительно, что интерес к Кокорину приписывали большому количеству клубов из РПЛ и даже из-за границы. Говорят, переговоры с Александром вели «Локомотив», «Динамо», «Рубин», тот же «Сочи», а также итальянские «Рома», «Фиорентина», «Наполи», французский «Марсель» и турецкий «Галатасарай». Однако сам нападающий ждал до последнего, что решит «Зенит». Кокорин признавался: для него приоритетный вариант – продолжение карьеры в Петербурге. Судя по всему, в петербургском клубе просто не стали предлагать Александру контракт.

Накануне известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале рассказал о ситуации с Кокориным:



«Как вы уже слышали, почти все наши топ-клубы проявляли интерес к Кокорину. Но его история выходит за рамки спорта и тесно связана с политическими нюансами. Именно они объясняют, почему Александра нет в «Зените», «Локомотиве» и в «Динамо». При этом для самого Кокорина стоял выбор между Европой и Россией. И Саша изначально предпочитал заграницу. Какие варианты сейчас есть у Саши?



1. «Сочи». Прямо сейчас Кокорин в Сочи, и я знаю, что в ближайшее время (сегодня вечером или завтра) у него состоится предметный разговор с Борисом Ротенбергом. Президент «Сочи» хочет, чтобы форвард остался, и донёс уже это до него. Теперь в деталях обсудит с игроком условия нового контракта и попытается убедить Александра остаться в городе-курорте.



2. «Спартак». Только он может перехватить Кокорина, несмотря на политический фактор. В «Спартаке» есть по-настоящему мощная, независимая позиция владельца. Если Леонид Федун скажет: «Берём Кокорина», – он легко будет приобретен на страх и риск клуба. «Спартак» уже делал предложение Александру, этот вариант достаточно реален.



3. «Рубин» никогда не скрывал интереса к Кокорину. Он вполне мог заполучить нападающего – необходимо проявить волю (в том числе политическую) и убедить Сашу переехать в Казань.



Точно знаю: к Александру был интерес европейских клубов – на словах, в звонках, в эсэмэсках. И форвард прождал всё лето и не подписывал ни с кем контракт в России в том числе потому, что ждал, когда этот интерес из Европы выльется в реальный оффер. К Кокорину обращался тренер «Марселя» Виллаш-Боаш. В Александре сильно заинтересован Андре. Бумаги, впрочем, пока нет. Зато бумага есть от «Галатасарая». Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в два миллиона евро. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция явно не его мечта и уж точно не топовый европейский чемпионат.

На сто процентов знаю: в Кокорине всерьёз заинтересована «Рома». Всё упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше двух миллионов евро», – написал Арустамян.

Кирилл Комбаров против Александра Кокорина Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Тем не менее Кокорин выбрал «Спартак». По информации, имеющейся у «Чемпионата», Ротенберг просил Александра подождать своего возвращения в Россию, чтобы обсудить новый договор с «Сочи», вот только Кокорин не захотел ждать. Возможно, на решение игрока повлияло то, что в сочинском клубе, по слухам, начались задержки с выплатой зарплаты.

Самые эффективные нападающие РПЛ. Кокорин забивает чаще Дзюбы и Азмуна Но Дзюба может выиграть гонку бомбардиров РПЛ, опередив Азмуна и Луценко.

«Как Кокорин был связан со «Спартаком»

«Спартак» – один из любимых клиентов Кокорина на футбольном поле. В 13 матчах против красно-белых нападающий забил шесть голов. Чаще Александр поражал только ворота «Ростова» (девять раз). Более того, в 2013 году в интервью для Sportbox Кокорин утверждал, что никогда не перейдёт в «Спартак».

— Есть ли клуб в России, в который вы не перейдете никогда? – спросил журналист.



— Наверное, только в «Спартак». Но это с детства у меня на него обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену, – ответил Александр.



«Но, как известно, никогда не говори «никогда». История Кокорина лишний раз это доказывает.



У Александр оставалась детская обида на «Спартак». В 2000 году он уехал из родного города Валуйки, чтобы пройти просмотр в спартаковской академии. Тренерам Кокорин вроде бы понравился, однако не срослось с жильём. «Спартак» не помог в этом вопросе, а вот «Локомотив» предоставил юному таланту комнату в интернате. Когда нападающий раскрылся в составе «железнодорожников», «Спартак» прекратил сотрудничество с привозившем его в Москву тренером (по совместительству селекционером красно-белых) Иваном Кавериным.



«Чтобы попасть в самую популярную команду страны, нужен не только талант, но и везение, – вспоминал Каверин в интервью для Belpressa.ru. – В «Спартаке» в те годы часто менялись тренеры, иногда «нефутбольные» критерии выбора были важнее. «Локомотив» был как-то постабильнее, посемейнее что ли. Кстати, никто не вспоминал потом наши спартаковские попытки. Когда Александр заблистал в «Локо», меня признали «крайним» – и это стало одной из причин непродления контракта со «Спартаком».



Теперь карьерный круг Кокорина замкнулся. Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов при поддержке владельца клуба Леонида Федуна действительно бросает вызов «Зениту». Трансферы Кокорина и одного из самых многообещающих молодых игроков РПЛ Остона Урунова – сильнейшие имиджевые ходы нового руководителя московского клуба. В этом сезоне все матчи «Спартака» с «Зенитом», образно говоря, начнутся со счёта 1:1. Вероятность того, что Кокорин будет регулярно забивать своему бывшему клубу, как Дзюба – своему, достаточно велика. Впрочем, гораздо важнее другое: связка нападающих Соболев – Кокорин должна помочь красно-белым включиться в борьбу за чемпионство и Лигу чемпионов.

Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида Первая попытка Александра попасть в «Спартак» закончилась неудачей.

Мнения о трансфере Кокорина в «Спартак»

«Сегодня в «Спартак» ему идти не стоит, ни там, ни в «Сочи» в ближайший год он ничего не выиграет. Но надо знать приоритет Кокорина – деньги, игровое время или столица. Денег, наверное, в «Спартаке» ему дадут чуть больше, плюс здесь Москва. Хотя мне трудно говорить, может, он и к Сочи привык уже. Хотя мне всё-таки кажется, что он выберет Москву. Да, у «Спартака» и так есть три форварда, но он выше уровнем тех, кто есть в команде. О его связке с Соболевым говорить рано, да и вряд ли Понсе с Джорданом будут сидеть и смотреть, как хороши на поле Соболев с Кокориным. Фанаты приветствовать его могут по-разному. Будет приносить пользу – всё будет нормально, не будет – получит двойной огонь критики», – экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков.

Самюэль Жиго против Александра Кокорина Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Широков: Кокорину сегодня не стоит идти в «Спартак» – в ближайший год ничего не выиграет

«Саша Кокорин усилил бы «Спартак», сейчас половина команды будет новой. Если команда хочет за что-то бороться в следующем сезоне и выигрывать, нужно хорошее усиление. А Кокорин — тот нападающий, который забивает и имеет приличный уровень. Это точно будет серьёзное приобретение. Сейчас многие клубы с ним ведут переговоры. Я не знаю планов Кокорина, но вряд ли он вернётся в «Зенит». Столько шумихи было вокруг, то отдали, то вернули. «Локомотив»? Всё будет зависеть от Саши, но я не думаю, что он пойдёт в тот клуб, который больше предложит. Лично мне хочется, чтобы он перешёл в «Спартак», – бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.

Павлюченко: хочется, чтобы Кокорин перешёл в «Спартак». В «Зенит» он вряд ли вернётся

«По спортивному принципу переход Кокорина, конечно, был бы усилением. Да и по остальным принципам тоже. Парень вышел из тюрьмы, за «Сочи» забил много. Класс есть, ничего никуда не делось. Никаких репутационных рисков для клуба не будет. Пара Соболев — Кокорин была бы не хуже Дзюба — Азмун? В целом они похожи, но я не стал бы сравнивать. Потому что Дзюба и Азмун уже долго играют вместе, а так игра покажет. У Кокорина сейчас самое хорошее положение, он может выбирать, ещё и заработает хорошо», – экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Мостовой оценил возможный переход Кокорина в «Спартак»

В завершившемся сезоне Кокорин сыграл 10 матчей за «Сочи», забил семь голов и сделал три голевые передачи.