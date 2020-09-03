Сборная России возвращается спустя 10 месяцев. Обыграем сербов?! LIVE

Добрый день, уважаемые любители футбола! Признайтесь честно, соскучились по сборной России? Мы — очень.
Команда Станислава Черчесова не принимала участия в матчах с ноября 2019 года (с ума сойти, почти год прошёл!), а теперь готова стартовать в Лиге наций. Первым соперником нашей команды будут неуступчивые сербы, которые приехали в Москву за тремя очками. А как иначе? Встреча начнётся в 21:45 мск.
Российская команда понесла кадровые потери перед матчем, но хочется, чтобы отряд не заметил потери бойцов. А ведь ещё и Соболев помирился с Дзюбой, так что всё должно быть хорошо.
Следить за всеми событиями первого матча сборной России в 2020 году можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Подключайтесь!
А вот и составы подъехали. Артём Дзюба — в основе, Александр Соболев — нет. Хоть кого-то это удивляет? Зато в основе появился Антон Шунин.
Материал о звёздах сборной Сербии, которые могли оказаться в России, но так и не доехали до РПЛ. Интересно, как бы смотрелся Коларов в «Луче»?
Не отходя от кассы, следует прочитать материал о соперниках сборной России в Лиге наций. Не французы с испанцами, конечно, но противники достойные.
Всем привет! Для начала давайте вспомним, что такое Лига наций и с чем её едят. С момента предыдущего розыгрыша прошло много времени, и кто-то наверняка уже забыл о нюансах. Ведь есть такие?
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