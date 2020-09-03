Сборная России возвращается спустя 10 месяцев. Обыграем сербов?! LIVE

Добрый день, уважаемые любители футбола! Признайтесь честно, соскучились по сборной России? Мы — очень.



Команда Станислава Черчесова не принимала участия в матчах с ноября 2019 года (с ума сойти, почти год прошёл!), а теперь готова стартовать в Лиге наций. Первым соперником нашей команды будут неуступчивые сербы, которые приехали в Москву за тремя очками. А как иначе? Встреча начнётся в 21:45 мск.



Российская команда понесла кадровые потери перед матчем, но хочется, чтобы отряд не заметил потери бойцов. А ведь ещё и Соболев помирился с Дзюбой, так что всё должно быть хорошо.



Следить за всеми событиями первого матча сборной России в 2020 году можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Подключайтесь!