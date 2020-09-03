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Россия — Сербия: онлайн трансляция матча Лиги наций УЕФА, 03 сентября 2020

Россия — Сербия. Live
Кирилл Закатченко
Сборная России возвращается спустя 10 месяцев. Обыграем сербов?! LIVE
Все подробности первого матча команды Черчесова в 2020 году.
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Добрый день, уважаемые любители футбола! Признайтесь честно, соскучились по сборной России? Мы — очень.

Команда Станислава Черчесова не принимала участия в матчах с ноября 2019 года (с ума сойти, почти год прошёл!), а теперь готова стартовать в Лиге наций. Первым соперником нашей команды будут неуступчивые сербы, которые приехали в Москву за тремя очками. А как иначе? Встреча начнётся в 21:45 мск.

Российская команда понесла кадровые потери перед матчем, но хочется, чтобы отряд не заметил потери бойцов. А ведь ещё и Соболев помирился с Дзюбой, так что всё должно быть хорошо.

Следить за всеми событиями первого матча сборной России в 2020 году можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Подключайтесь!

Live Кирилл Закатченко

Вот так выглядит расстановка команды Станислава Черчесова. Всех интересует вопрос: увидим ли мы на поле одновременно Дзюбу и Соболева? Ответ: вряд ли.

20:37 Кирилл Закатченко

А вот и составы подъехали. Артём Дзюба — в основе, Александр Соболев — нет. Хоть кого-то это удивляет? Зато в основе появился Антон Шунин.

Шунин и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч с Сербией
20:34 Кирилл Закатченко

Материал о звёздах сборной Сербии, которые могли оказаться в России, но так и не доехали до РПЛ. Интересно, как бы смотрелся Коларов в «Луче»?

Тадич мог играть за «Динамо», Ляич за «Спартак», а Коларов — за 300 тысяч во Владивостоке
Звезды сборной Сербии, не доехавшие до РПЛ.
20:26 Кирилл Закатченко

Игроки сборной России уже загрузились в автобус и отправились на матч. Все, разумеется, в масках. Когда мир будет прежним?

20:19 Кирилл Закатченко

Не отходя от кассы, следует прочитать материал о соперниках сборной России в Лиге наций. Не французы с испанцами, конечно, но противники достойные.

Россия стартует в Лиге наций. Всё, что нужно знать о наших соперниках
Рассказываем о звёздах Сербии, суперобороне Турции и Венгрии без Джуджака.
20:08 Кирилл Закатченко

Всем привет! Для начала давайте вспомним, что такое Лига наций и с чем её едят. С момента предыдущего розыгрыша прошло много времени, и кто-то наверняка уже забыл о нюансах. Ведь есть такие?

Сборную России ждёт Лига наций. Напоминаем, что это за турнир и зачем он нужен
Розыгрыш начнётся в обновлённом формате.
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