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«Тамбов» — «Спартак», «Зенит» — «Уфа», ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция 9-го тура РПЛ

9-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Кокорин начнёт матч в старте! Поможет «Спартаку» вернуть первое место? LIVE
Все подробности — в нашей трансляции.
Футбол / РПЛ 0

Добрый день, уважаемые любители футбола! 26 сентября стартует очередной тур горячо всеми любимого чемпионата России (хотя кое-кто уже стал сравнивать его по уровню с первенством Израиля).

Первый игровой день порадует нас матчами с участием двух лидеров РПЛ, которые постараются остаться при своих. Начнёт «Спартак», сразу после него на поле выйдет «Зенит». Сумеют ли топы избежать очковых потерь? Интрига! Завершится первый игровой день дерби Краснодарского края, и ведь «Сочи» подходит к нему, находясь в еврокубковой зоне!

В воскресенье нас ждёт гвоздь программы — ЦСКА против «Локомотива». Смогут ли красно-синие выиграть ещё одно столичное дерби в сезоне?

Следить за перипетиями всех матчей 9-го тура РПЛ можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

Кокорин попал в стартовый состав «Спартака»
Live Кирилл Закатченко

Немного атмосферных фоток из Саранска от «Спартака». Удастся ли красно-белым обыграть неудобного соперника?

13:00 Кирилл Закатченко

А вот и состав «Тамбова» появился. Интересно, с каким настроем на матч со «Спартаком» выходит бывший «армеец» Кирилл Панченко?

12:57 Кирилл Закатченко

Кокорин попал в стартовый состав «Спартака»

Мы начинаем наш лайв. Самое время ознакомиться с составом «Спартака». Обратите внимание — Александр Кокорин начнёт встречу в старте! Помимо этого, в основу вернулся Самуэль Жиго.

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