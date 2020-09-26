Кокорин начнёт матч в старте! Поможет «Спартаку» вернуть первое место? LIVE

Добрый день, уважаемые любители футбола! 26 сентября стартует очередной тур горячо всеми любимого чемпионата России (хотя кое-кто уже стал сравнивать его по уровню с первенством Израиля).

Первый игровой день порадует нас матчами с участием двух лидеров РПЛ, которые постараются остаться при своих. Начнёт «Спартак», сразу после него на поле выйдет «Зенит». Сумеют ли топы избежать очковых потерь? Интрига! Завершится первый игровой день дерби Краснодарского края, и ведь «Сочи» подходит к нему, находясь в еврокубковой зоне!

В воскресенье нас ждёт гвоздь программы — ЦСКА против «Локомотива». Смогут ли красно-синие выиграть ещё одно столичное дерби в сезоне?

Следить за перипетиями всех матчей 9-го тура РПЛ можно с помощью нашей онлайн-трансляции.