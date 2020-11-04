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Зенит — Лацио, Краснодар — Севилья: прямая трансляция, Лига чемпионов, 04 ноября 2020

Зенит — Лацио, LIVE
Кирилл Закатченко
«Зенит» — «Лацио». Онлайн. Последний шанс «Зенита» зацепиться за плей-офф ЛЧ
Все подробности матчей 3-го тура Лиги чемпионов.
Футбол 0

Всем привет, друзья! Вот и пришло время для очередного насыщенного дня Лиги чемпионов, который подарит нам два матча с участием российских клубов.
«Зенит» постарается одержать первую победу на групповой стадии турнира (пора бы уже, а то ведь шансы на выход в плей-офф стремительно падают). В соперниках — команда, ставшая четвёртой по итогам прошлого сезона в чемпионате Италии. «Лацио» приехал в Санкт-Петербург без нескольких ведущих футболистов (ох уж этот коронавирус!), но и «Зенит» не сможет рассчитывать на Малкома и Сердара Азмуна.
«Краснодар», в свою очередь, планирует дать бой в Испании местной «Севилье». Пару лет назад чёрно-зелёные уже обыгрывали грозного соперника, пусть дома и в другом турнире, но почему бы сейчас не повторить тот результат? Начало — в 23:00 мск.
Следить за событиями матчей можно с помощью нашего онлайна. Присоединяйтесь!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

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