«Зенит» — «Лацио». Онлайн. Последний шанс «Зенита» зацепиться за плей-офф ЛЧ

Всем привет, друзья! Вот и пришло время для очередного насыщенного дня Лиги чемпионов, который подарит нам два матча с участием российских клубов.

«Зенит» постарается одержать первую победу на групповой стадии турнира (пора бы уже, а то ведь шансы на выход в плей-офф стремительно падают). В соперниках — команда, ставшая четвёртой по итогам прошлого сезона в чемпионате Италии. «Лацио» приехал в Санкт-Петербург без нескольких ведущих футболистов (ох уж этот коронавирус!), но и «Зенит» не сможет рассчитывать на Малкома и Сердара Азмуна.

«Краснодар», в свою очередь, планирует дать бой в Испании местной «Севилье». Пару лет назад чёрно-зелёные уже обыгрывали грозного соперника, пусть дома и в другом турнире, но почему бы сейчас не повторить тот результат? Начало — в 23:00 мск.

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