Жеребьёвка ЧМ-2022. Онлайн. Россия получит «группу смерти»?

Чемпионат мира начинается здесь и сейчас.

Привет, друзья! Ещё не прошёл финальный раунд чемпионата Европы, а уже сегодня в Цюрихе состоится жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Участники европейского кластера квалификации узнают своих соперников. Сборной России на милость жребия рассчитывать не приходится — третья корзина не располагает к радужным прогнозам. Как минимум два очень сильных противника нам обеспечены. Самые грозные, как водится, собрались в первой корзине: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды. Полный расклад с инфографикой — тут. Старт мероприятия — в 20:00 мск. Залетайте, попереживаем за наших вместе, обсудим результаты жеребьёвки и прикинем шансы в режиме онлайн!