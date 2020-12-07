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Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022: онлайн 07 декабря 2020, соперники сборной России

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
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Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022
Кирилл Закатченко
Жеребьёвка ЧМ-2022. Онлайн. Россия получит «группу смерти»?
Чемпионат мира начинается здесь и сейчас.
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Привет, друзья! Ещё не прошёл финальный раунд чемпионата Европы, а уже сегодня в Цюрихе состоится жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Участники европейского кластера квалификации узнают своих соперников. Сборной России на милость жребия рассчитывать не приходится — третья корзина не располагает к радужным прогнозам. Как минимум два очень сильных противника нам обеспечены. Самые грозные, как водится, собрались в первой корзине: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды. Полный расклад с инфографикой — тут. Старт мероприятия — в 20:00 мск. Залетайте, попереживаем за наших вместе, обсудим результаты жеребьёвки и прикинем шансы в режиме онлайн!

Live Олег Лысенко

И сразу вам опрос в тему: кого считаете самым опасным соперником для России из элитной группы? Вариант «никого», извините, не предусмотрен:)

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Сборная России — Футбол •••
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