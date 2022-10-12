Холанд подарит Норвегии первый «Золотой мяч». А игроки каких стран брали его чаще всего?

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд наводит ужас не только на клубы Англии, но и Европы. В текущем сезоне норвежец забивает больше одного гола (1,73) в среднем за игру. Пока никто не знает, как нейтрализовать угрозу, исходящую от нападающего. Есть все предпосылки, что Холанд не сбавит обороты и в ближайшее десятилетие будет в числе главных претендентов на «Золотой мяч». Он может стать всего вторым представителем скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция), который выиграет самую престижную индивидуальную награду в футболе. Ранее это удавалось датскому форварду мёнхенгладбахской «Боруссии» Аллану Симонсену в далёком 1977 году.

Представители всего 20 стран становились обладателями «Золотого мяча». Ниже – полный список игроков.

Два важных уточнения: страны указаны на момент получения футболистом награды. Например, Олег Блохин был представителем СССР; также с 2010 по 2015 год «Золотой мяч» вручался ФИФА, а до и после – France Football. Мы учитываем всех победителей.

Аргентина — 7 «Золотых мячей»:

Все — Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021)

Легендарный аргентинец четыре раза выигрывал трофей от ФИФА, трижды награду присуждал France Football. Самые скандальные вручения состоялись в 2019 и 2021 годах, когда многие называли главными фаворитами Вирджила ван Дейка и Роберта Левандовского соответственно. Показательной стала реакция Месси на вручении последней награды, когда он отметил заслуги поляка: «Роберт, ты заслуживаешь «Золотого мяча». В прошлом году все были согласны, что награда должна достаться тебе». Отметим, что в 2020 году награда не вручалась из-за коронавируса. Многие сошлись во мнении, что необходимо дать Левандовскому «ЗМ» за совокупность двух лет, но этого не произошло. Голосование подтолкнуло France Football к реформе: теперь существует понятный критерий вручения – во главу ставится индивидуальное выступление игрока, а не его победы с командой.

Португалия — 7 «Золотых мячей»:

5 — Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

1 — Эйсебио (1965) и Луиш Фигу (2000)

Криштиану Роналду получил свою первую награду на год раньше Месси – в 2008-м. Следующего «ЗМ» пришлось ждать целых пять лет – до 2013 года. Португалец всегда трепетно относится к всеобщему признанию, поэтому награда для него – важная отметка, хотя он это и не всегда это признаёт.

Криштиану Роналду о «Золотом мяче» в 2018 году «Я много раз говорил, что не одержим идеей выиграть «ЗМ» в шестой раз. Знаю, что я уже один из лучших футболистов в истории. Конечно, хочется получить шестой «Золотой мяч». Было бы ложью говорить об обратном. Я для этого работаю. Как работаю и для того, чтобы забивать, выигрывать, без одержимости. «ЗМ» — да, думаю, я его заслуживаю».

Эйсебио получил награду в 1965 году, когда привёл «Бенфику» к победе в чемпионате Португалии и финалу Кубка европейских чемпионов. Фигу стал обладателем «Золотого мяча» в 2000 году. Именно тогда Луиш совершил скандальный переход из «Барселоны» в «Реал». В тот год Фигу сумел опередить чемпиона Европы Зинедина Зидана и форварда «Милана» Андрея Шевченко.

Германия — 7 «Золотых мячей»:

2 — Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981)

1 — Герд Мюллер (1970), Лотар Маттеус (1990) и Маттиас Заммер (1996)

Германия – рекордсмен (наряду с Италией) по числу победителей: сразу пять футболистов становились обладателями «Золотого мяча». Главные победы пришлись на 70-е – начало 80-х, когда было выиграно пять призов. В то десятилетие Германия дважды выиграла Евро (1972, 1980), завоевала бронзу европейского турнира в 1976-м, а также стала чемпионом мира в 1974 году. Примечательна победа Заммера в 1996-м – он всего на один балл опередил в голосовании Роналдо (144 и 143 очка соответственно).

Маттиас Заммер Фото: Bongarts/Getty Images

Нидерланды — 7 «Золотых мячей»:

3 — Йохан Круифф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992)

1 — Рууд Гуллит (1987)

Нидерландские футболисты выигрывали «Золотой мяч» периодами. Круифф, основоположник «тотального футбола», трижды становился лучшим в начале 1970-х, ван Бастен – в конце 80-х — начале 90-х. Вероятно, если бы не победа Нидерландов в финале Евро-1988 над СССР, у награды мог появиться ещё один победитель из бывшего Союза. Например, Алексей Михайличенко, занявший тогда четвёртое место вслед за «оранжевым трио» – ван Бастеном, Гуллитом, Райкардом. Примечательно, что Рууд, выигравший награду в 1987 году, заезжал в Грозный потренировать «Терек». Но этот опыт в очередной раз показал, что не каждый гениальный футболист = классный тренер.

Франция — 6 «Золотых мячей»:

3 — Мишель Платини (1983, 1984, 1985)

1 — Раймон Копа (1958), Жан-Пьер Папен (1991) и Зинедин Зидан (1998)

Мишель Платини по прозвищу Платош был в расцвете сил в середине 80-х, что отразилось и на вручении ему награды в период с 1983 по 1985 год. За это время он дважды помог «Ювентусу» победить в чемпионате Италии и один раз – в Кубке европейских чемпионов, а также стал триумфатором Евро-1984 в составе сборной Франции.

Одна из несправедливостей футбольного мира – всего один «Золотой мяч» Зидана. Зинедина выбрали лучшим игроком Европы в 1998 году, когда французы впервые стали чемпионами мира. Зидан был близок к награде в 2000 году, заняв второе место вслед за Фигу. В случае если бы полузащитник взял с Францией чемпионат мира в 2006 году, он также серьёзно мог претендовать на награду.

Зидан Фото: AllsportUK/Getty Images

Бразилия — 5 «Золотых мячей»:

2 — Роналдо (1997, 2002)

1 — Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Кака (2007)

Вероятно, если бы «Золотой мяч» до 1995 года вручался не только европейским игрокам, то бразильцы с огромным отрывом лидировали бы по количеству наград. Пеле неофициально имеет семь «Золотых мячей»: в связи с 60-летием первой церемонии вручения награды в 2016 году France Football опубликовала переоценку призов, вручённых до 1995 года, когда только европейские игроки имели право на его получение. Голосованием были определено, что Пеле должен был получить «Золотой мяч» в 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 и 1970 годах.

По одному призу также могли получить Гарринча (1962) и Ромарио (1994). Таким образом, у Бразилии могло быть 14 «Золотых мячей» – невероятно!

Пеле Фото: John Pratt/Getty Images

Ещё один повод для расстройства – травматичность Роналдо и гедонистический образ жизни Роналдиньо. Оба могли получить куда больше признания и индивидуальных призов, если бы обстоятельства их карьер сложились иначе.

Италия — 5 «Золотых мячей»:

1 — Омар Сивори (1961), Джанни Ривера (1969), Паоло Росси (1982), Роберто Баджо (1993) и Фабио Каннаваро (2006)

Как и у Германии, у итальянцев сразу пять представителей. Италия, которая ассоциируется в сознании людей с обороной, имеет всего одного защитника в списке победителей – Каннаваро. Это единственная итальянская награда в XXI веке, хотя современниками Фабио были Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Андреа Пирло и Джанлуиджи Буффон.

Баджо мог стать победителем как минимум ещё раз: если бы не незабитый пенальти на чемпионате мира 1994 года, «Золотой мяч» совершенно точно снова отправился бы в Италию.

Англия — 5 «Золотых мячей»:

2 — Кевин Киган (1977, 1978)

1 — Стэнли Мэтьюз (1956), Бобби Чарльтон (1966) и Майкл Оуэн (2001)

Первый обладатель награды – из страны родоначальников футбола. В 1956 году награду получил нападающий «Блэкпула» Стэнли Мэтьюз, он опередил Альфредо Ди Стефано и Раймона Копа. Болельщиков восхищали дриблинг и физическая форма англичанина, его умение выполнять точные навесы, несмотря на то что в те времена мячи были далеко не идеальными.

Бобби Чарльтон являлся лидером сборной Англии, выигравшей в 1966 году единственный чемпионат мира. Кевин Киган блистал в «Ливерпуле» и «Гамбурге» в конце 70-х, за что получил награду два раза подряд. «Золотой мальчик» английского футбола Майкл Оуэн выиграл трофей благодаря яркой игре за «Ливерпуль» и победе команды в 2001-м в Кубке Англии, Кубке лиги, Кубке УЕФА, а также Суперкубке Англии и Суперкубке УЕФА. Эта награда остаётся единственной для англичан в XXI веке.

Оуэн Фото: Michael Steele/Getty Images

СССР — 3 «Золотых мяча»:

1 — Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986)

Советскому футболу есть чем похвастаться. Гордость у всех российских болельщиков вызывает тот факт, что Лев Яшин остаётся единственным вратарём, получившим «Золотой мяч». Лев Иванович стал обладателем награды в 1963 году: в тот сезон московское «Динамо» стало чемпионом СССР, а советская сборная отобралась на Евро, куда отправилась отстаивать звание действующего победителя. По результатам голосования Яшин опередил Джанни Риверу («Милан») и Джимми Гривза («Тоттенхэм»). Также голкипер был близок к награде в 1961-м (четвёртое место), 1956-м и 1960 году (пятое место).

Лев Яшин Фото: РИА Новости

Блохин получил награду в 1975 году. Главным достижением киевского «Динамо», за которое выступал форвард, была победа в Кубке обладателей кубков. В финале украинский клуб обыграл «Ференцварош» (3:0), а затем сенсационно одержал победу над «Баварией» (2:0, 1:0) в матчах за Суперкубок УЕФА. Блохин был главной звездой команды Лобановского, что признали и члены жюри, проголосовавшие за форварда.

«Золотой мяч» Игоря Беланова остаётся до сих пор одним из самых спорных за всю историю вручения. Несмотря на яркую игру на чемпионате мира 1986 года, где форвард забил четыре мяча, а также победу с киевским «Динамо» в Кубке обладателей кубков, главным фаворитом считался лучший бомбардир мирового первенства – Гари Линекер, занявший в итоге второе место. Примечательно, что в этом же году лучшим игроком СССР был признан Александр Заваров.



Очевидно, что если бы «Золотой мяч» мог вручаться игрокам не из Европы, то награда досталась бы Диего Марадоне. В 2016 году France Football провёл голосование, по итогам которого было признано, что аргентинец заслужил приз-1986. Эту информацию прокомментировал и сам Беланов.

Игорь Беланов о «Золотом мяче» для Марадоны «Вы не представляете, сколько звонков мне поступило после этой «новости». Все спрашивали: «Игорь, ты действительно отдал «Золотой мяч»? Я вырос на Молдаванке и шутки воспринимаю нормально. Я говорил, что созвонился с Марадоной и он поблагодарил меня за «Золотой мяч».

Испания — 3 «Золотых мяча»:

2 — Альфредо Ди Стефано (1957, 1959)

1 — Луис Суарес (1960)

Сюрреализм заключается в том, что в стране, подарившей миру Рауля, Хави, Андреса Иньесту, Эмилио Бутрагеньо и многих других, последний раз награду выигрывали в 1960 (!) году. Из пяти первых наград (с 1956 года) три уехали в Испанию, после чего уже более 60 лет – засуха. Случай с Альфредо Ди Стефано и вовсе уникален – форвард успел поиграть за три сборные (Аргентина, Колумбия, Испания). Всё потому, что форвард родился в Буэнос-Айресе, а испанский паспорт оформил лишь в 1956 году. Он вовсе мог не получить возможность быть номинированным, если бы не сделал себе паспорт европейского государства.

Далее – страны с одним обладателем «Золотого мяча»:

Украина — Андрей Шевченко (2004)

Единственный футболист с постсоветского пространства, выигравший «ЗМ». В 2004 году Шева стал чемпионом Италии вместе с «Миланом» и лучшим бомбардиром турнира. Также клуб взял национальный Суперкубок. Годом ранее красно-чёрные выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Шевченко стабильно забивал большое количество голов, держа невероятно высокий уровень и став любимцем болельщиков «Милана».

Андрей Шевченко Фото: New Press/Getty Images

Чехия — Павел Недвед (2003);

Чехословакия — Йозеф Масопуст (1962);

Шотландия — Денис Лоу (1964);

Венгрия — Флориан Альберт (1967);

Дания — Аллан Симонсен (1977);

Болгария — Христо Стоичков (1994).

Болгарский нападающий «Барселоны» стал обладателем приза в последний год, когда награду вручали только игрокам из Европы. Сборная Болгарии сверкнула на чемпионате мира в США, заняла четвёртое место, а Стоичков стал лучшим бомбардиром (шесть голов) вместе с россиянином Олегом Саленко. В том же году «Барселона» взяла чемпионство в Испании, однако болгарину, получившему всеобщее признание, стало некомфортно, и на следующий год он покинул Каталонию и перешёл в «Парму».

Стоичков Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Либерия — Джордж Веа (1995)

В первый же год, когда награда стала мировой, победу одержал представитель африканского континента. Веа блистал в составе «ПСЖ»: 18 голов в сезоне-1994/1995, годом ранее – чемпионство в эпоху сильного «Марселя». Летом 1995 года Джордж перешёл в «Милан», где забил 15 голов в стартовом сезоне. Примечательно, что Веа – один из двух обладателей «Золотого мяча», никогда не игравших на чемпионате мира (второй — Джордж Бест), и единственный обладатель трофея, сборная которого никогда не играла на ЧМ. А в 2017 году Веа стал 25-м президентом Либерии.

Северная Ирландия — Джордж Бест (1968)

Джордж Бест о своём величии «В 1969 году я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут в моей жизни»; «Если бы я родился уродом, вы бы никогда не узнали про Пеле».



Эти цитаты как нельзя лучше описывают личность Беста. Первая настоящая футбольная рок-звезда. Бест получил награду, будучи игроком «Манчестер Юнайтед» – главного клуба в своей карьере.

Хорватия — Лука Модрич (2018)

Хорватский волшебник провёл феноменальный сезон-2017/2018. Вместе с Хорватией он сделал то, чего не ожидал почти никто – вышел в финал чемпионата мира, где команде Златко Далича не хватило сил на французов. Но индивидуальное выступление Модрича, которого признали лучшим игроком турнира, плюс победа в Лиге чемпионов позволили Луке выиграть «Золотой мяч».

Модрич Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Есть известное изречение: «Лучшие вещи в жизни никогда не достаются легко». Вся моя жизнь состоит из борьбы и тяжёлой работы. Без этого не было бы моих достижений. Я обычный человек и веду себя соответствующим образом. Наверное, люди думают обо мне так же. Рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч», — сказал Модрич после победы.