«Хотите сломать мне камеру?!» Европейский журналист возмущён условиями работы в Катаре

Наступило время скандалов с ЧМ-2022. Кажется, они будут появляться каждый день и скоро даже затмят интервью с Роналду. Вот новый эпизод катарского сериала: датский журналист Расмус Тантольд приехал в Доху и пошёл на улицу, чтобы выйти в прямой эфир. В какой-то момент его попросили прервать съёмку, что возмутило репортёра. Он начал демонстрировать аккредитацию и говорить:



«Мистер, вы пригласили весь мир. Почему я не могу здесь снимать? Это публичное место. Вот аккредитация – мы можем снимать, где захотим».

В сюжете можно увидеть стюарда в жилетке, который спокойно разговаривает с журналистом. Увы, его слова не удаётся разобрать. Затем другой человек закрывает камеру рукой, не позволяя снимать своё лицо. И при этом говорит что-то вроде «I broke the camera» («я сломал камеру» – по-русски). Опять же тяжело разобрать из-за качества звука. В этот момент датский журналист отвечает: «Вы можете сломать камеру. Вы хотите сломать её?! Ок, ломайте камеру. То есть вы нам угрожаете сломать камеру».

Позже журналист написал, что перед ним извинились в Международном офисе СМИ Катара и в Верховном комитете Катара. Однако датчанин задался вопросом, не случится ли подобное и с другими журналистами.



В этой истории нужно учитывать несколько вещей. Прежде всего, в Катаре существует правило: местных граждан можно снимать на камеру только с их разрешения. Следят за этим достаточно внимательно.

С этим сталкивался в том числе я, когда «Зенит» проводил сборы в Дохе. Тогда мы с коллегами были у набережной и фотографировали в том числе, как катарцы рыбачат. Выглядело достаточно колоритно на фоне небоскрёбов. В этот момент ко мне подошёл один из рыбаков и сказал, что, прежде чем снимать людей, нужно спросить у них разрешения.

В прямом эфире журналиста стоит обратить внимание, что во время съёмки камера перестала снимать журналиста и повернулась в сторону местных жителей. Журналиста даже не было в кадре в этот момент. Только после этого к репортёрам появились вопросы. Особенно впечатляет, что датский журналист говорит: «Вы хотите сломать камеру? Ок, ломайте». Не хватало только «мы вас очень просим сломать камеру – нам это нужно для скандального репортажа».

ЧМ-2022 Фото: Adam Davy/Getty Images

Необходимо учитывать общий фон ЧМ-2022. Много говорилось о том, что Катар незаконно купил себе право проводить турнир. Говорилось о смерти рабочих во время строительства стадионов. Говорилось о том, что ЧМ-2022 зимой ломает весь футбольный календарь. У каждого из этих пунктов есть существенные обоснования.



А вот этот новый скандал выглядит слишком натянутым. Вполне можно понять позицию катарцев – спрашивать разрешения, прежде чем снимать прохожих. Это правило не мешает проведению чемпионата мира в Катаре.