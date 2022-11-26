Трансляции 2-го тура ЧМ: где и во сколько смотреть матчи Мбаппе, Месси и Левандовского

В субботу на чемпионате мира — 2022 продолжится 2-й тур турнира. Свои матчи сыграют команды из групп C и D. И уже могут определиться участники плей-офф. Рассказываем, кто сыграет, где смотреть матчи и какие фавориты на победу.

Тунис — Австралия: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Первый матч игрового дня начнется в 13:00 на стадионе «Эль-Джануб». Команды по разному провели 1-й тур: Тунис добился важной ничьей с Данией, которая точно сохранила им шансы на плей-офф турнира. А вот Австралия пусть и здорово начала матч с Францией и даже вышла вперёд, но в итоге разгромно проиграла одному из фаворитов чемпионата мира.

Интересно, что Тунис и Австралия до этого встречались дважды: первый матч прошёл в далеком 1997-м и носил статус товарищеского. Тогда Австралия победила 3:0. Второй раз соперники пересеклись уже на официальном Кубке конфедераций в 2006-м. И Тунис выиграл 2:0.

Букмекеры отдают предпочтение Тунису – в среднем на их победу дают коэффициент 2.1-2.2. На Австралию – 3.7.

Польша — Саудовская Аравия: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Саудовская Аравия преподнесла пока главный сюрприз этого чемпионата мира. Команда в 1-м туре переиграла Аргентину. После первого тайма они уступали 0:1, а во втором — забили дважды и забрали три очка. Польша же сыграла блёклую ничью с Мексикой, и ближайшем матче им точно надо набирать очки. Встреча команд пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Польша и Саудовская Аравия встречались четырежды за свою историю: у европейцев три победы и одно поражение.

Букмекеры отдают предпочтение Польше в предстоящем матче. Средний коэффициент на их победу 1.8. А вот на Саудовскую Аравию – 4.9. Впрочем, саудовцы точно способны преподнести сюрприз.

Франция — Дания: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Франция здорово начала чемпионат мира. Пусть сборная сперва и пропустила от Австралии, но потом собралась и подтвердила статус фаворита чемпионата мира. Килиан Мбаппе, Оливье Жиру и остальные игроки атаки в неплохой форме, но по ходу турнира будут только набирать. Дания в первом матче не смогла переиграть Тунис и тем самым осложнила для себя задачу по выходу в плей-офф. Будущие соперники трижды встречались на чемпионатах мира – у каждой из команд по одной победе, плюс ничья.

Букмекеры считают фаворитом Францию, на их победу в среднем дают 1.8. На Данию – 4.9.

Аргентина — Мексика: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Аргентина – главное разочарование 1-го тура чемпионата мира. Команда с Лионелем Месси в основе четыре раза забила Саудовской Аравии в первом тайме, но только один мяч пересёк линию ворот в рамках правил. Итог – сенсационное поражение. Следовательно теперь им необходима только победа над Мексикой, чтобы иметь хорошие шансы на выход в плей-офф. Впрочем, у Мексики похожая ситуация: им тоже нужно набирать хоть какие-то очки в предстоящей встрече. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил» и начнётся в 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение Аргентине – на их победу предлагают котировки в районе 1.6. На ничью — 4.1, а на успех Мексики – 6.2.

Прямая трансляция всех матчей ЧМ-2022 — на «Матч ТВ» и Okko. Самый полный онлайн, как всегда, на «Чемпионате».