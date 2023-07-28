10 главных трансферных новостей дня. «ПСЖ» хочет лидера «Барсы», топ «Сити» — в «Аль-Ахли»

Европейские и российские топ-клубы продолжают работу на трансферном рынке. 28 июля подарило несколько громких новостей. Собрали их для вас в нашем ежедневном дайджесте.

«Галатасарай» собирает мощную банду

Мауро Икарди Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Действующий чемпион Турции продолжает сборку состава. На этот раз договорились с «ПСЖ» об окончательном переезде в Стамбул форварда Мауро Икарди. Прошедший сезон аргентинец провёл в «Галатасарае» по аренде и помог клубу выиграть турецкую Суперлигу. Теперь Икарди перебирается в Турцию на полноценной основе. Сумма трансфера – € 10 млн, контракт подписан до лета 2026 года. Икарди, Анхелиньо, Торрейра, Мертенс, Мата, Заха, Бакамбу – у «Галатасарая» собирается громкий по именам коллектив!

«Юнайтед» не отпускает бывшего капитана

Гарри Магуайр Фото: Manchester United via Getty Images

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» о переходе защитника Гарри Магуайра, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Как отмечает журналист, «молотобойцы» предложили за англичанина € 20 млн. «Юнайтед» ответил моментальным отказом. Клуб рассчитывает получить более серьёзное финансовое предложение. Напомним, ранее тренер «МЮ» Эрик тен Хаг забрал капитанскую повязку у Магуайра, отдав её Бруну Фернандешу. В прошлом сезоне Гарри провёл 31 матч. Магуайр выступает за «Юнайтед» с 2019 года.

«Ливерпуль» потерял ещё одного полузащитника чемпионской команды

Фабиньо Фото: Liverpool FC via Getty Images

Сага с трансфером Фабиньо в Саудовскую Аравию подходит к концу. Инсайдер Фабрицио Романо фразой «Here We Go» почти официально сообщает о переходе бразильца в «Аль-Иттихад». Сумма трансфера – более € 45 млн, контракт с игроком будет заключён сроком на три года. Как сообщает журналист Николо Скира, зарплата футболиста составит € 25 млн в год. Фабиньо – важная часть «Ливерпуля», побеждавшего в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Но в последнем сезоне опорный полузащитник резко сдал. Вероятно, по этой причине Юрген Клопп не стал сильно держаться за футболиста. Ранее из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию уехал капитан – Джордан Хендерсон.

Звезда «Манчестер Сити» переехал в Саудовскую Аравию

Рияд Марез Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одного топ-игрока потеряла АПЛ. Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез стал футболистом «Аль-Ахли». Ранее в клуб перебрались вратарь Эдуард Менди (экс-«Челси») и Роберто Фирмино (экс-«Ливерпуль»). Скучно Марезу точно не будет. Сумма трансфера 32-летнего алжирца в «Аль-Ахли» — € 30 млн, контракт подписан сроком на четыре года. Отличный финиш карьеры для Мареза! Поиграет против Криштиану Роналду и Малкома.

«Милан» тратит деньги с трансфера Тонали

Юнус Муса Фото: Getty Images for USSF

«Россонери» продолжают летнюю кампанию. После ухода Сандро Тонали клуб пополнили уже несколько новичков. Самые громкие трансферы: Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич (оба – «Челси»), Самуэль Чуквезе («Вильярреал»), Ноа Окафор («РБ Зальцбург») и Тейани Рейндерс (АЗ). Новый переход – полузащитник «Валенсии» Юнус Муса. Как сообщает Фабрицио Романо, «Милан» достиг устного соглашения с испанским клубом, а также с самим футболистом. Теперь «Валенсия» ждёт официального предложения, после чего игрок пройдёт медобследование. Сумма трансфера пока неизвестна. Transfermarkt оценивает Мусу в € 18 млн.

В Саудовской Аравии собирается мини-Суперлига?

Садио Мане Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Ещё один топ-игрок в скором времени окажется в саудовской лиге! Как сообщает инсайдер Романо, «Аль-Наср» согласовал трансфер Садио Мане из «Баварии». После ухода из «Ливерпуля» сенегалец не адаптировался в Германии. «Бавария» искала варианты для продажи, и тут подсуетились в Саудовской Аравии. По информации Романо, «Аль-Наср» заплатит мюнхенцам за 31-летнего вингера около € 40 млн. Садио уже согласовал контракт с саудовским клубом, по которому будет получать € 40 млн в год. Нападение в лице Роналду и Мане интригует!

Захарян ещё может оказаться в «Челси». Транзитом через Францию

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последние несколько дней будущее Арсена Захаряна связывали с «Лацио». Теперь – новый сюжет! Как сообщает Evening Standard, 20-летний россиянин, возможно, окажется в «Страсбурге». Как отмечает источник, такой расклад реален из-за того, что у клуба один владелец с «Челси». Рассматривается вариант, при котором Арсен проведёт один сезон во Франции, а затем переберётся в АПЛ. В 2022 году Захарян уже был на полпути в «Челси», но в дело вмешались проблемы с оплатой трансфера. Сейчас же всё получится? Но в гонке и «Лацио». Итальянцы предлагают за полузащитника «Динамо» € 10 млн плюс € 4 млн в качестве бонусов.

Защитник «Аякса» перебрался в клуб-середняк АПЛ

Кэлвин Бейсси Фото: ANP via Getty Images

Лондонский «Фулхэм» тихо оформил отличный трансфер. За € 22,5 млн «дачники» забрали у «Аякса» защитника Кэлвина Бейсси. Контракт с 23-летним футболистом подписан сроком на четыре года. Нигериец провёл всего один сезон в «Аяксе»: его амстердамцы приобрели у «Рейнджерс» летом 2022 года. Теперь Бейсси отправляется в лучшую лигу мира. Если он зарекомендует себя в «Фулхэме», то у него появятся шансы уйти на повышение.

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в «Барселоне»?

Усман Дембеле Фото: DeFodi Images via Getty Images

Одна из самых неожиданных новостей недели. Как сообщает Фабрицио Романо, «ПСЖ» ведёт переговоры о переходе вингера «Барсы» Усмана Дембеле. Всё дело в пункте контракта француза с каталонцами: до 31 июля 2023 года его могут выкупить за € 50 млн. «ПСЖ» хочет активировать данную опцию и забрать Дембеле. С 1 августа отступные вырастут до € 100 млн. Так что парижанам важно поторопиться. Отметим, что контракт Усмана с «Барсой» действует до лета 2024 года. Сине-гранатовые работают над проектом нового соглашения. Но устроит ли оно Дембеле?

Верратти покинет «ПСЖ» ради крупного контракта в Саудовской Аравии?

Марко Верратти Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Ощущение, что новости, связывающие звёзд с саудовской лигой, не закончатся никогда. Журналист Николо Скира сообщает, что полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти согласовал с «Аль-Иттихадом» трёхлетний контракт, по которому его зарплата составит € 48 млн в год. Саудовский клуб готов предложить «ПСЖ» € 50 млн за 30-летнего футболиста, чтобы постараться приблизиться к заключению сделки. Просто напомним, в составе «Аль-Иттихада» уже есть Калиду Кулибали, Малком, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш. Безумие.