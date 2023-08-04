10 топ-матчей субботы: 1/8 женского ЧМ, РПЛ и Первая лига

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⚽️ 3:00: «Цинциннати» — «Нэшвилл», Кубок Лиг MLS + МХ, 1/16 финала

Интрига: сильнейший клуб МЛС выйдет в следующий раунд?

«Цинциннати» возглавляет турнирную таблицу МЛС. После 23 матчей в активе команды 51 очко, она опережает идущий вторым «Нью-Инглэнд Революшн» на семь баллов. В Кубке MLS + МХ команда также вышла в плей-офф, где в 1/16 финала встретится с «Нэшвиллом». Клуб из штата Теннесси также располагается высоко в МЛС – пятое место. Так что простой прогулки для фаворита не получится. Но фактор домашнего поля – отличная помощь для «Цинциннати». В следующих раундах победитель пары может попасть на «Интер Майами» Лео Месси. Отличная мотивация проходить дальше.

Игроки «Цинциннати» Фото: Lauren Sopourn/Getty Images

⚽️ 8:00: Швейцария — Испания, ЧМ среди женских команд, 1/8 финала

Интрига: кто станет первым четвертьфиналистом ЧМ-2023?

Швейцария и Испания откроют раунд плей-офф чемпионата мира среди женских сборных в Австралии и Новой Зеландии на стадионе «Эден Парк» в Окленде. Испанки вышли в плей-офф со второго места, уступив лидерство Японии, а швейцарки стали первыми в группе с Норвегией, Новой Зеландией и Филиппинами. Первый четвертьфиналист в следующей стадии встретится с победителем встречи Нидерландов и ЮАР.

Футболистки сборной Испании Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 11:00: Япония — Норвегия, ЧМ среди женских команд, 1/8 финала

Интрига: выстоит ли Норвегия в матче с беспощадными японками?

Стартует стадия 1/8 финала чемпионата мира среди женских сборных. Норвегия, вышедшая в плей-офф благодаря одной победе в 3-м туре над Филиппинами, встретится с Японией, набравшей максимальное количество очков (9) и показавшей невероятную статистику по голам – 11-0. Японки разгромили Замбию (5:0), Коста-Рику (2:0) и Испанию (4:0). Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с Швецией или США.

Женская сборная Японии по футболу Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 14:45: «Манчестер Юнайтед» — «Ланс», товарищеский матч

Интрига: «Юнайтед» представит 70-миллионного Хёйлунна?

Трансфер Расмуса Хёйлунна из «Аталанты» в «МЮ» – дело решённое. Известна и стоимость (€ 70–75 млн плюс бонусы), и контракт (€ 5+1 млн). Ожидается, что именно на товарняке с «Лансом» клуб представит новичка.

Ну а вообще у команды Эрика тен Хага осталось две игры перед стартом сезона: «Ланс» в субботу и «Атлетик» – в воскресенье. В обоих матчах ожидается боевой состав с вкраплениями молодёжи. Всё-таки играть будут на «Олд Траффорд» при своих болельщиках.

Интрига для ценителей: Рафаэль Варан впервые сыграет против «Ланса», который его и воспитал.

Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: Al Bello/Getty Images

⚽️ 15:00: «Крылья Советов» — «Ростов», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: у какой из команд продлится беспроигрышная серия на старте?

Команды неплохо стартовали в новом сезоне, набрав четыре очка в двух турах. Клубы здорово противостояли фаворитам: «Ростов» остановил дома «Зенит» (1:1), а «Крылья» — «Динамо» (3:3). Создав позитивное настроение, никто не хочет его потерять. «Ростов», занявший в прошлом сезоне четвёртое место, стал играть ещё лучше. «Крылья», потерявшие очки в чемпионате-2022/2023, стали добирать их сейчас. Обидно потерять хороший ход. Но, вероятно, кому-то из клубов придётся это сделать (если матч не закончится вничью).

Футболисты «Ростова» с судьёй матча Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

⚽️ 16:00: «Шинник» — «Химки», Первая лига, 4-й тур

Интрига: «Химки» набирают ход?

«Химки» покинули РПЛ по итогам прошлого сезона, но обещали быстро вернуться. Однако на старте Первой лиги команда Андрея Талалаева забуксовала: потерпела поражения от «Тюмени» и «Торпедо». В 3-м туре удалось обыграть «Нефтехимик», но теперь нужно поймать победную серию, чтобы действительно претендовать на место в топ-2 (или хотя бы в топ-4). Перед «Шинником» не стоит задачи выйти в РПЛ, но отдавать победу команда точно не станет. Интересная игра ожидается в Ярославле.

Игроки ФК «Химки» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:30: «Рубин» — «Спартак», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» одержит третью подряд победу в сезоне?

«Спартак» начал сезон с двух побед в РПЛ: над «Оренбургом» и «Балтикой». Впереди – ещё один дебютант элитного дивизиона – «Рубин». Казанцы дважды сыграли вничью, но оставили приятное впечатление. Команда Рашида Рахимова готова встречать «Спартак» дома. Красно-белым важно побеждать, чтобы соответствовать статусу главного конкурента «Зенита». Но кто сказал, что «Рубину» не нужны очки? Тем более что в последний раз «Спартак» увозил из Казани поражение (в 2021 году).

Легионеры «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Урал», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Иржи Ярошика на пути к первой победе в новом чемпионате

«Оренбург» поменял тренера в межсезонье: Марцел Личка ушёл в «Динамо», а по его рекомендации боссы назначили Иржи Ярошика. Легенда ЦСКА начал работу с клубом не с лучших результатов. «Оренбург» уступил «Спартаку» и сыграл вничью с «Рубином». Но по игре оренбуржцы смотрятся солидно, особенно классно показали себя с красно-белыми. Очки «Оренбург» ещё наберёт. Матч с «Уралом» — отличный шанс одержать первую победу в сезоне. Хотя екатеринбуржцы уже успели обыграть ЦСКА. Фаворита предстоящего матча определить тяжело. Судьбу встречи решат детали. Но это же самое интересное?

Футболисты «Оренбурга» Фото: vk.com/fcorenburg

⚽️ 18:00: «Торпедо» — «Сокол», Первая лига, 4-й тур

Интрига: «Торпедо» обыграет дома одну из команд-сенсаций старта Первой лиги?

«Торпедо» — один из главных фаворитов Первой лиги. Чёрно-белые вылетели по итогам прошлого сезона из РПЛ, а теперь болельщики требуют возвращения обратно. Для этой задачи в «Торпедо» собрался неплохой коллектив. Судя по первым трём турам, команда настроилась на решение цели. «Торпедо» занимает второе место, набрав семь очков. Но впереди – грозный «Сокол». Команда Дениса Бояринцева только поднялась в Первую лигу, но уже шумит: обыграла «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Смогут саратовцы сотворить ещё одну сенсацию либо «Торпедо» одержит ожидаемую победу?

Игроки «Торпедо» Фото: vk.com/torpedomoscowfc

⚽️ 20:00: ЦСКА — «Локомотив», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первый суперматч в новом сезоне РПЛ

Один из главных матчей старта РПЛ. И ЦСКА, и «Локо» — претенденты на топ-3 по итогам сезона. Клубы начали сезон неровно: армейцы уступили «Уралу» и с трудом обыграли в скандальном матче «Ахмат», а «Локо» вырвал ничью с «Рубином», но затем уверенно разобрался с «Факелом». ЦСКА испытывает серьёзные кадровые проблемы, «Локомотив» же пока неуверенно действует в обороне. Несмотря на слабые места, сила составов остаётся солидной. Так что обе команды не выпадают из числа претендентов на высшие места. Тем интереснее посмотреть на их очный матч.

ЦСКА — «Локомотив» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале — он появится здесь.