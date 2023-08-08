10 топ-матчей среды: Роналду и Малком, Кубок России и Суперкубок Португалии

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⚽️ 3:00, «Интернасьонал» — «Ривер Плейт», Кубок Либертадорес, 1/8 финала, второй матч

Интрига: чемпион Аргентины покинет плей-офф уже после первой стадии?

В первом раунде плей-офф Кубка Либертадорес происходит классическое противостояние команд из Бразилии и Аргентины. «Ривер» в 2023 году намного сильнее: команда уже досрочно выиграла чемпионат, в то время как «Интернасьонал» идёт в середине таблицы бразильской лиги. Преимущество отразилось и в очном матче. В первой встрече 1/8 финала «Ривер» одержал победу со счётом 2:1. Теперь аргентинцы едут в гости, чтоб отстоять нужный счёт и пройти дальше. Получится у «Интернасьонала» камбэк во встрече с чемпионами Аргентины?

Чемпион Аргентины покинет плей-офф? Фото: Max Peixoto/Getty Images

⚽️ 16:15, «Оренбург» — «Сочи», Кубок России, групповой турнир, группа А, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 09 августа 2023, среда. 16:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Оренбург» одержит первую победу в сезоне?

Команды по-разному начали выступление в Кубке. «Оренбург» разгромно уступил дома ЦСКА (0:6), играя в меньшинстве почти всю встречу. А «Сочи» в гостях переиграл «Факел» (3:1). Теперь команды проведут очный матч в Оренбурге. В новом сезоне команда Иржи Ярошика пока идёт без побед. Предстоящая встреча – отличный шанс выиграть и получить моральный подъём. В последнем матче РПЛ «Сочи» уступил дома «Ахмату», показав не лучшее выступление в атаке. Так что у «Оренбурга» есть шансы зацепить победу.

«Оренбург» одержит первую победу в сезоне? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🇷🇺⚽️17:00, Россия — Оман, II Игры стран СНГ, матч за третье место

Интрига: добудет ли сборная России в Минске хотя бы бронзу?

Сборная России в драматичном полуфинале II Игр стран СНГ уступила сборной Ирана. Наши парни смогли отыграться на последней минуте, но в серии пенальти дрогнули, поэтому долгожданного финала с белорусами не будет. Вместо этого подопечные Лихачёва сыграют за третье место со сборной Омана. В 3-м туре группового этапа россияне уступили подданным султана, но тот матч почти не имел турнирного значения. Сейчас ставки куда больше, и сборная России будет биться изо всех сил.

Сборная России по пляжному футболу Фото: rfs.ru

⚽️ 18:00, «Аль-Шорта» — «Аль-Наср», Клубный кубок арабских чемпионов, 1/2 финала

Интрига: Криштиану Роналду идёт за первым трофеем с «Аль-Насром»

В Клубном кубке арабских чемпионов собрались лучшие команды региона. В полуфинал вышли два сильнейших клуба по составу – «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Команда Криштиану Роналду сыграет с иракской «Аль-Шортой». Ранее клуб из Багдада в четвертьфинале переиграл катарский «Аль-Садд» (4:2), а «Аль-Наср» — марокканскую «Раджу» (3:1). Полуфинал пройдёт не в Ираке, а в саудовской Абхе. Ещё одно небольшое преимущество для «Аль-Насра». Увидим Роналду со своей командой в финале по итогам встречи?

Криштиану Роналду Фото: Kenta Harada/Getty Images

⚽️ 18:30, «Крылья Советов» — «Зенит», Кубок России, групповой турнир, группа С, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 09 августа 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Зенит» одержит первую победу за три матча?

«Зенит» на старте сезона забуксовал. В РПЛ команда потеряла уже пять очков: сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) и уступила «Динамо» (2:3). А вот «Крылья», наоборот, приятно удивляют. Самарцы за три тура заработали семь очков и занимают третье место. Однако в Кубке «Крылья» в 1-м туре уступили «Балтике», а «Зенит» обыграл «Ахмат». Теперь самарцы и петербуржцы встречаются между собой. В случае победы «Крылья» ещё сильнее докажут свою крутость на старте сезона. А вот для «Зенита» крайне важно выйти на выигрышный путь. Команда Сергея Семака не может позволить себе не побеждать в трёх играх подряд.

«Зенит» на старте сезона забуксовал Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

⚽️ 18:30, ЦСКА — «Факел», Кубок России, групповой турнир, группа А, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА встречается с единственной командой РПЛ, уступившей во всех матчах сезона

ЦСКА на старте сезона столкнулся с кадровыми проблемами, но пока Владимир Федотов успешно их решает. В РПЛ команда одержала две победы, а в Кубке разгромила «Оренбург» (6:0). Впереди – «Факел». Воронежцы за четыре матча сезона потерпели четыре поражения. Хотя по качеству игры команда Вадима Евсеева не заслужила подобный исход. Прервать череду неудач в Москве будет крайне сложно, но пытаться нужно.

Владимир Федотов пока успешно решает проблемы Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 20:45, «Динамо» — «Краснодар», Кубок России, групповой турнир, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Лички возьмёт реванш за поражение в чемпионате?

Не лучшее начало сезона «Динамо» компенсировало гостевой победой над «Зенитом». А «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ вместе со «Спартаком», набрав девять очков. Однако в Кубке и краснодарцы, и бело-голубые проиграли в 1-м туре. «Краснодар» дома уступил «Спартаку», «Динамо» — в серии пенальти в гостях «Пари НН». Впереди – важный матч Кубка. «Динамо» и «Краснодар» уже встречались в 1-м туре РПЛ в Москве. Тогда победу одержали гости – 3:1. Получится у Марцела Лички придумать план, как взять реванш у Владимира Ивича?

Команда Лички возьмёт реванш у «Краснодара» за поражение в чемпионате? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 21:00, «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб», Клубный кубок арабских чемпионов, 1/2 финала

Интрига: Малком окажется в финале Кубка?

«Аль-Хиляль», вероятно, самая звёздная команда Саудовской Аравии. Малком, Сергей-Милинкович Савич, Калиду Кулибали, Рубен Невеш и тренер Жорже Жезуш. Мощный набор! В четвертьфинале Кубка арабских чемпионов они обыграли «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема и Н’Голо Канте (3:1). Впереди – встреча с «Аль-Шабабом», также представляющим Саудовскую Аравию. Они, в свою очередь, в 1/4 финала в серии пенальти переиграли «Аль-Вахду» из ОАЭ (0:0, 5:4 пен.). Главная звезда «Аль-Шабаба» — полузащитник Эвер Банега. Получится у куда менее скромного клуба остановить звёздный «Аль-Хиляль» с Малкомом?

Малком окажется в финале Кубка? Фото: Etsuo Hara/Getty Images

⚽️ 21:00, «Панатинаикос» — «Марсель», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, первый матч

Интрига: один из сильнейших клубов Франции начинает путь к группе ЛЧ

К третьему отборочному раунду Лиги чемпионов в игру вступают сильные команды. Одна из них – «Марсель». Провансальцы заняли третье место в прошлом сезоне Лиги 1. Впереди – два раунда на пути к группе. Жеребьёвка свела «Марсель» с «Панатинаикосом». Греки во втором раунде выбили украинский «Днепр-1». Теперь «Пао» достался куда более грозный соперник. «Марсель» — частый участник группового этапа Лиги чемпионов. Так что грекам необходимо мини-чудо, чтобы пройти дальше. Важно идеально провести первую домашнюю встречу.

Жеребьёвка свела «Марсель» с «Панатинаикосом» Фото: Ibrahim Ezzat/Getty Images

⚽️ 22:45, «Бенфика» — «Порту», Суперкубок Португалии, финал

Суперкубок Португалии 2023. Финал Суперкубок Португалии 2023. Финал 09 августа 2023, среда. 22:45 МСК Бенфика Лиссабон Не начался Порту Порту Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: главное португальское дерби в финале Суперкубка

Встреча «Бенфики» и «Порту» — португальское «эль класико». В прошлом сезоне команды разобрали два главных трофея Португалии. «Бенфика» выиграла чемпионат, «Порту» — Кубок. Теперь клубы разыграют Суперкубок на старте сезона. Удивительно, но у «Порту» огромное преимущество над «Бенфикой». «Драконы» побеждали в Суперкубке 23 раза, а «орлы» — всего восемь. Получится у «Бенфики» хоть немного ликвидировать отставание по результатам предстоящей игры?

Встреча «Бенфики» и «Порту» — португальское «эль класико» Фото: Zed Jameson/MB Media/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.