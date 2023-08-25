10 топ-матчей субботы: РПЛ, АПЛ, ЧМ по баскетболу, а ещё Формула-1

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🏒 11:00: «Металлург» — «Ак Барс», Кубок губернатора Челябинской области

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 26 августа 2023, суббота. 11:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как команды проведут последний матч перед началом сезона?

Обе команды сыграли по два матча на последнем для них турнире этого межсезонья. Казанцы обыграли «Ладу» и по итогам серии буллитов уступили «Трактору», а вот магнитогорцы были менее удачливы, проиграв тем же соперникам в овертаймах. Очная встреча станет для них последней проверкой перед началом регулярки, которая начнётся уже через неделю — и каждый из клубов наверняка хотел бы закончить подготовку к началу сезона на мажорной ноте.

Хоккеисты «Металлурга» Фото: vk.com/hcmetallurg

⚽️ 15:00: «Зенит» — «Урал», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отберёт ли «Урал» очки у самого неудобного соперника?

У всего «Урала» и лично Виктора Гончаренко нет во всей России более неудобного соперника, чем «Зенит». Что у клуба, что у тренера статистика матчей с сине-бело-голубыми — кошмар. Единственную победу в этой паре «шмели» одержали, когда Екатеринбург назывался Свердловском, Санкт-Петербург — Ленинградом, а страна — Советским Союзом. Да и было это в Первой лиге. В российский период — одностороннее движение: 22 победы «Зенита» и всего четыре ничьих. У Гончаренко воспоминания о питерском клубе не намного приятнее: одна победа за 19 матчей! В субботу будет юбилейный, 20-й. Может, хоть по такому поводу подправят удручающие цифры?

Легионеры «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏀 15:40: США — Новая Зеландия, ЧМ–2023 — мужчины, группа C, 1-й тур

Интрига: начнут ли американцы чемпионат мира — 2023 с победы?

Американцы по традиции укомплектованы игроками НБА. Каждый из 12 парней Стива Керра — важная опция (а порой и вовсе полноценная звезда) в своей команде. Почти наверняка в любой другой сборной вокруг каждого игрока сборной США строились бы все командные взаимодействия. Или почти все. Но это если рассуждать гипотетически. Однако способны ли все игроки звёздно-полосатой дружины на самопожертвование? Узнаем совсем скоро.

Баскетболисты сборной США Фото: Ethan Miller/Getty Images

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Нидерландов, квалификация

Интрига: кто как провёл летнюю паузу?

Формула-1 возвращается после долгого перерыва. И пусть базы команд тоже были закрыты на пару недель, многие конюшни успели подготовить интересные новинки к этапу в голландском Зандворте. Кто сделает шаг вперёд и смогут ли все гонщики справиться с трафиком на короткой и узкой трассе, принимающей Гран-при Нидерландов Ф-1? Субботняя квалификация способна преподнести неожиданности.

Макс Ферстаппен на Гран-при Нидерландов Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли тен Хаг с проблемами с составом?

Болельщики «МЮ» на нервах, вместо бодрого начала сезона они получили: один гол в двух матчах, множество упущенных моментов (лучшие по xG после «Брайтона»), при этом невнятную игру. Долгожданный дорогостоящий нападающий (Хойлунн) до сих пор восстанавливается, так ещё и на несколько недель выбыли Маунт и Шоу. На игру с «Ноттингемом» остался один номинальный левый защитник – молодой Альваро Фернандес. Может сыграть и Дало, но очень уж много ребусов у тен Хага.

У «Ноттингема» есть как минимум один игрок, для которого матч будет принципиальным: Эланга летом пришёл как раз из «МЮ».

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 17:00: «Арсенал» — «Фулхэм», АПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: преодолеет ли «Фулхэм» «синдром «Арсенала»?

Возможно, самое предсказуемое дерби в АПЛ. В последние годы у «Фулхэма» развился и прогрессирует «синдром «Арсенала». Последняя победа старейшей команды Лондона над соседом с «Эмирейтс» приключилась больше 11 лет назад — 2:1 в январе 2012-го. Чтобы вы осознали, как давно это было, достаточно сказать, что оба тренера команд в том матче — Мартин Йол и Арсен Венгер — давно пенсионеры. Кажется, всё ясно с победителем и на этот раз. Или нет?!

Игроки лондонского «Арсенала» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

⚽️ 17:30: «Рубин» — «Динамо», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удержится ли «Динамо» в топ-3?

Во времена правления в Казани Бердыева, кажется, не было для «Динамо» более неприятного противника, чем «Рубин». На стыке двух десятилетий бело-голубые 14 матчей подряд не могли справиться с татарстанским заклятием! Теперь расстановка сил изменилась. Две последние встречи перед годичной ссылкой «Рубина» в Первую лигу остались за москвичами. «Динамо» явилось в Казань одним из лидеров сезона и постарается удержаться в тройке. Но сделать это будет непросто: команда Рахимова после победы над «Крыльями» взбодрилась и постарается развить успех.

Футболисты «Динамо» (Москва) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Ахмат», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: огорчит ли Ромащенко бывших одноклубников?

Многолетний зам Черчесова Мирослав Ромащенко и поиграл в «Спартаке», и тренером поработал, а теперь выведет против него «Ахмат». В глубине души новый наставник грозненцев наверняка подумывает о третьем заходе в столичный клуб, уже главным. Но чтобы мечта стала явью, нужно проявить себя в этом качестве в команде попроще. Начал Мирослав лихо — с разгрома «Оренбурга» (4:0). Теперь попробует напомнить о себе бывшим одноклубникам, и погромче! До сих пор он только раз соперничал с красно-белыми в тренерском качестве: 15 лет назад с «Томью». Тогда минимально выиграли москвичи, единственный гол забил Фати (не путать с барселонским вундеркиндом).

Игроки «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 21:45: «Милан» — «Торино», Серия А, 2-й тур

Интрига: напомнит ли Влашич о себе «Милану»?

После окончания аренды у Миранчука поклонники «Локомотива» переключили внимание в Италии обратно на «Аталанту». Но в Турине остался небезразличный армейцам персонаж — Никола Влашич. Его в силу дефицита россиян в топ-5 лиг тоже позволительно причислить к «нашим» в Серии А. А «Милан» — лучший раздражитель для хорвата — ведь именно по этому адресу он изначально собирался из ЦСКА! Будет круто играть в «Торино», может, и дойдёт ещё до «Сан-Сиро».

Если оставить за скобками аномальный разнос туринцев в 2021-м (7:0), практически все матчи «Милана» с «Торино» отличает высокий накал борьбы. В прошлом году, допустим, они обменялись минимальными победами 1:0, причём «Торино» вышиб миланцев из Кубка Италии. Чего-то подобного ждём и на этот раз. И обязательно — яркого перформанса от Николы.

Тео Эрнандес («Милан») Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

⚽️ 22:30: «Севилья» — «Жирона», Примера, 3-й тур

Интрига: наберёт ли обладатель Лиги Европы первые очки в Ла Лиге?

Самый титулованный клуб Лиги Европы и действующий обладатель евротрофея — в зоне вылета в национальной лиге! Ну да, прошло всего два тура, но видеть «Севилью» на 18-м месте с нулём в главной графе таблицы в любом случае непривычно. Андалузцам надо срочно начинать набор очков, но нет уверенности, что это случится и в ближайшем туре. Дерзкий старт «Жироны» (ничья в Сан-Себастьяне, разгром «Хетафе») и статистика обещают команде Мендилибара очередную нервотрёпку. Если что, каталонцы выиграли у севильцев все три последних матча.

Футболисты «Севильи» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

🎾 18:00–3:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.