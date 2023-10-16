10 топ-событий вторника: ждём первый гол Овечкина и зарубу Англии и Италии?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз», Лига НХЛ, стадия — регулярный чемпионат

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин первый гол в новом сезоне НХЛ?

Регулярка НХЛ набирает обороты. «Вашингтон» Александра Овечкина провалил первую игру, всухую уступив дома «Питтсбургу», и теперь намерен реабилитироваться перед своими болельщиками. В соперниках – «Калгари» с Никитой Задоровым в составе. В прошлом матче он уже устроил провокацию с участием Евгения Малкина, удастся ли ему зацепить Овечкина и помешать великому снайперу начать новый этап погони за Уэйном Гретцки?

«Вашингтон Кэпиталз» Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

🎾 6:30*: Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 7), Токио, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершит Карен Хачанов свою азиатскую серию?

Чем бы ни завершилась для Карена Хачанова азиатская серия турниров, её уже можно признать успешной, поскольку россиянин завоевал первый за пять лет титул — в Чжухае. Сейчас Карен является одним из сеяных на «пятисотнике» в Токио. Противостоять на старте ему будет австралиец с русскими корнями Алексей Попырин. Соперники ранее встречались дважды, и в обоих случаях выиграл Хачанов — в Дубае-2021 и Роттердаме-2022. Победитель нового матча встретится во втором круге с лучшим теннисистом из пары Со Симабукуро — Кристьян Гарин.

Карен Хачанов Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

🎾 10:30*: Варвара Грачёва (Франция, 7) — Камилла Рахимова (Россия), Наньчан, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Грачёва реванш за Гонконг?

Второй турнир подряд Варвара Грачёва, представляющая теперь Францию, и россиянка Камилла Рахимова встречаются в стартовом раунде. В Гонконге сильнее оказалась Рахимова. Всего же это будет третий матч теннисисток в нынешнем сезоне. На WTA 125K в Париже успех сопутствовал Грачёвой. Кто одержит верх в новом матче в Наньчане? Победительница дальше встретится с лучшей теннисисткой из пары Юхань Ван — Катержина Синякова.

Камилла Рахимова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 13:30*: Аслан Карацев (Россия, LD) — Фрэнсис Тиафо (США, 6), Токио, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Карацев с неудобным соперником?

30-летний Аслан Карацев последним по рейтингу пробился в основу «пятисотника» в Токио. Соперник на старте ему достался непростой — шестой сеяный Фрэнсис Тиафо из США. Теннисисты уже встречались в этом году дважды, и в обоих случаях сильнее был американец — на «Ролан Гаррос» и в Вашингтоне. Сумеет ли Аслан размочить счёт личных встреч? Победитель нового матча встретится во втором круге с кем-то из пары Чжан Чжичжэнь — Хуберт Хуркач.

Аслан Карацев Фото: Mike Stobe/Getty Images

⚽️ 12:00: «СКА-Хабаровск» — «Амкар-Пермь», Кубок России, 1/16 финала

Интрига: какая из команд приблизится ко встрече с клубами РПЛ?

Кубок России продолжается. В Пути регионов команды всё ближе к встречам с представителями РПЛ. «Амкар-Пермь» прошёл уже три стадии, а «СКА-Хабаровск» — одну. Впереди очная встреча между ними. Командам остаётся всего две стадии до встреч с клубами Российской Премьер-Лиги. Мотивация возрастает. СКА — фаворит пары, так как играет в Первой лиге и вдобавок проведёт встречу на своём поле. Но в Кубке сенсаций хватает. Получится у «Амкара» сотворить ещё одну?

«Амкар-Пермь» Фото: vk.com/fc__amkar__perm

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Металлург», Лига КХЛ, стадия — регулярный чемпионат

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли лидер Востока нанести «Автомобилисту» первое домашнее поражение в сезоне?

«Металлург» продолжает длинную выездную серию, в ходе которой у лидирующих в Восточной конференции уральцев пока положительный баланс побед и поражений. Но впереди встреча с «Автомобилистом» — единственной командой в нынешнем сезоне КХЛ, которая ещё не потерпела ни одного поражения на домашнем льду. Сохранит ли клуб из Екатеринбурга удивительную статистику или «Магнитка» расколдует КРК «Уралец»?

«Металлург» Фото: photo.khl.ru

⚽️ 19:00: Финляндия — Казахстан, ЧЕ-2024 — квалификация, группа H, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: воспользуется ли Казахстан последним шансом зацепиться за Евро?

Казахстан в последних трёх матчах отбора на Евро потерпел два поражения, чем усложнил себе ситуацию с попаданием на турнир. Команда Магомеда Адиева за три тура до конца квалификации отстаёт от лидеров уже на четыре очка. Встреча с Финляндией — последний шанс остаться в борьбе. В противном случае вероятность оказаться на Евро будет лишь математической (и то не факт).

Казахстан Фото: Charles McQuillan/Getty Images

🏀 19:30: «Зенит» — МБА, Единая лига ВТБ, первый этап

Интрига: сможет ли «Зенит» вернуть хорошую форму?

По предсезонным турнирам казалось, что «Зенит» подходит к сезону Единой лиги в наилучшей форме среди всех команд. Но с первого же матча регулярного чемпионата оказалось, что петербургский клуб имеет некоторые проблемы в нападении. На данный момент сине-бело-голубые занимают лишь седьмое из 12 мест по среднему количеству очков за матч.

МБА сезон начала тоже неубедительно (одна победа в четырёх матчах), но это можно списать на трудный календарь. Команда с берегов Невы оказывалась сильнее Московской академии в четырёх последних очных встречах. Тем не менее, учитывая непонятную форму фаворита, игра может стать крайне интересной. Подарят ли нам клубы плотную концовку?

«Зенит» Фото: БК «Зенит»

⚽️ 21:45: Англия — Италия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа С, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отомстит ли Италия за поражение в первом круге?

Англия и Италия — вывеска последнего финала чемпионата Европы. Тогда титул забрали итальянцы. Затем команды уже встретились в отборе к Евро-2024 — победу в гостях одержали англичане (2:1). Англия остаётся фаворитом группы и в случае выигрыша забронирует за собой место на Евро. Италии необходимо побеждать, чтобы догнать Англию и оторваться от Украины. Кто окажется сильнее в классическом топ-матче?

Англия Фото: Maja Hitij/Getty Images

⚽️ 21:45: Сербия — Черногория, ЧЕ-2024 — квалификация, группа G, 8-й тур

Интрига: кто победит в битве за второе место в группе?

Сербия — мощная европейская сборная по составу. Но не всегда ей удаётся соответствовать потенциалу. Команда постоянно пропускает Евро из-за обидных осечек в квалификации. И сейчас сербы также по потерянным очкам уступают Черногории. Поэтому предстоящий очный матч — важнейший в плане борьбы за место в топ-2. Поражение почти не оставит шанса Сербии на квалификацию. Мощная мотивация для Черногории. Но всё же сербы — фаворит матча, тем более игра пройдёт на их поле.