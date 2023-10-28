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Расписание спортивных матчей 29 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

14 топ-матчей воскресенья: финал Медведева, дерби Манчестера и лидеры РПЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 октября
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За чем следить 29 октября: много футбола, теннис, хоккей, Формула-1 и фигурное катание.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏎 00:00: Формула-1, Гран-при Мексики, квалификация

Формула-1 2023. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
29 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Не началось

Интрига: правда ли конкуренты снова рядом с «Ред Булл»?

На пятничных тренировках в Мехико Макс Ферстаппен не смог насладиться солидным отрывом от преследователей. При отработке квалификации голландец лишь на десятую опередил Ландо Норриса на «Макларене» и на две — Шарля Леклера на «Феррари». Субботняя квалификация покажет, сумеют ли соперники навязать бой трёхкратному чемпиону и насколько хорош окажется местный герой Серхио Перес. Отдельный объект интереса – «Альфа Ромео» и «Альфа Таури», показавшие на тренировках необычно высокий темп.

Гран-при Мексики, квалификация

Гран-при Мексики, квалификация

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Питтсбург» подъём со дна конференции?

После не самого удачного старта «пингвины» выдали практически идеальный матч, всухую обыграв не потерпевший до этого ни единого поражения «Колорадо». В очередной раз себя показала связка Райлли Смита и Евгения Малкина, который благодаря голевой передаче на канадца обошёл Патрика Кейна в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На пути «Пингвинз» окажется «Оттава», которая проиграла уже три матча подряд, — шанс для Джино и Ко набрать ещё два очка?

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Hhl.com

🏒 2:00: «Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится битва лидеров Востока?

После стартового отрезка именно эти две команды заняли первые две строчки Восточной конференции. «Мишки» на первый взгляд безболезненно переносят потери Патриса Бержерона и Давида Крейчи, «крылья» же довольно неожиданно являются самой результативной командой лиги прямо сейчас. Им будет противостоять самая надёжная оборона — после семи матчей «Брюинз» пропустили всего 11 шайб, больше трети из которых в их ворота забросил «Анахайм». Чья сильная сторона окажется эффективнее в очной встрече?

«Бостон Брюинз»

«Бостон Брюинз»

Фото: ХК «Бостон Брюинз»

⛸ 9:00: Фигурное катание, Гран-при России, третий этап в Красноярске, произвольная программа

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
29 октября 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
29 октября 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
29 октября 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
29 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: отыграется ли провалившаяся в короткой программе ученица Тутберидзе?

Короткая программа в одиночных видах завершилась крахом фаворитов. Пётр Гуменник, претендовавший как минимум на топ-3, сорвал оба четверных прыжка и идёт только пятым, а Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе сорвала каскад и оказалась только на восьмом месте. Смогут ли они совершить камбэк?

Промежуточные тройки выглядят следующим образом: Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Фёдор Зонов — у мужчин; Мария Агаева, Анна Фролова и Елизавета Куликова — у женщин. В парных видах — без сенсаций: лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин.

Майя Хромых

Майя Хромых

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏆 🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Янник Синнер (Италия, 2), Вена, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вена. Финал
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Интрига: защитит ли Даниил Медведев титул впервые в своей карьере?

27-летний россиянин Даниил Медведев за свою карьеру завоевал 20 титулов всех возможных уровней, но при этом он не просто ни разу не защитил свой трофей, но и ни один из турниров не выиграл дважды. Сейчас у Даниила появилась уникальная возможность защитить прошлогодний титул на «пятисотнике» в Вене. Медведев уже победил несколько сильных соперников, включая Григора Димитрова, Карена Хачанова и Стефаноса Циципаса. Впереди — финал. И, с кем бы ни играл Даниил Медведев в решающем матче, его главный соперник — он сам.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

⚽️ 16:30: «Динамо» — «Урал», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли ужасная серия «Динамо»?

Трудно поверить, но команда Марцела Лички, которого ещё недавно многие хвалили, не может выиграть в РПЛ уже пять туров подряд. Причём за это время поражение было только в дерби со «Спартаком», в остальном — ничьи. Правда, у «Урала» серия ещё хуже: парни Гончаренко не побеждают с середины августа, а неделю назад умудрились разгромно «сгореть» худшей команде чемпионата — 1:4 с «Сочи». Кто сегодня возьмёт долгожданные очки?

«Динамо» — «Урал»

«Динамо» — «Урал»

Фото: vk.com/fc_ue

⚽️ 17:00: «Лилль» — «Монако», Лига 1, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли команда Головина на первое место?

«Монако» в этом сезоне хорош — перед началом тура команда была на первом месте и имела за спиной три победы в чемпионате подряд. Хорош и Головин: у российского полузащитника 4+1 по гол+пас в восьми матчах! Впереди серьёзное испытание, ведь, чтобы обойти «Ниццу» и вернуться на первую строчку, нужно на выезде переиграть «Лилль», который идёт четвёртым и отстаёт от «Монако» на пять очков. Получится?

«Монако»

«Монако»

Фото: asmonaco.com

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжат ли нижнекамцы серию матчей с очками?

«Нефтехимик» начал сезон из рук вон плохо, но в последнее время дела у команды пошли на лад — недавно команда выдала серию из пяти побед, при этом подопечные Олега Леонтьева набирают очки уже в девяти матчах подряд. Благодаря этому нижнекамцы вплотную подобрались к зоне плей-офф, совсем ненамного отставая от восьмого места. Следующая проверка «волков» — географические соседи из «Ак Барса», которые борются за лидерство в конференции. Казанцы проиграли последний матч, поэтому их желание вернуться на победные рельсы может прервать очковую серию «Нефтехимика».

«Нефтехимик»

«Нефтехимик»

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

⚽️ 18:15: «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад», Примера, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 11-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Захарян своей команде подтянуться к топ-4?

Арсен в чемпионате Испании лишь один раз вышел в старте — в матче с «Мальоркой» недельной давности. В остальном — выходы на замену. И пока что ни одного результативного действия. Есть надежда, что прервать засуху удастся в игре с «Райо». Мадридцы занимают седьмое место в Примере, так что легко не будет. Для «Сосьедада» это шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов — в случае победы отставание от «Атлетико» (у которого, правда, будет игра вечером и ещё одна в запасе) сократится до одного очка.

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: realsociedad.eus

⚽️ 18:30: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» помешает погоне «Сити» за лидерами АПЛ?

Команда Гвардиолы после серии сенсационных поражений дождалась возвращения Родри и теперь снова побеждает. Но и у «Юнайтед», кажется, дела потихоньку налаживаются: в АПЛ есть серия из двух побед, а в Лиге чемпионов удалось вырвать важнейшие три очка у «Копенгагена» и продолжить бороться за плей-офф. На бумаге фаворит по-прежнему «Сити», но за «МЮ» могут говорить эмоции и домашний стадион. Да и в целом «Юнайтед» остаётся для чемпиона неудобным соперником. А тут ещё и есть возможность помешать погоне «Сити» за лидерами чемпионата («Тоттенхэм» опережает команду Гвардиолы на пять очков, «Арсенал» — на три).

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Краснодар», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Краснодар» с магией ничьих у ЦСКА?

Новое испытание для претендента на титул РПЛ в этом сезоне. «Краснодар» по-прежнему лидирует в чемпионате и идёт без поражений, но выезд к ЦСКА — это всегда нелегко. Забавно, что команде Ивича стоит бояться не только поражения, но и в целом потери очков. Дело в том, что ЦСКА в семи турах шесть раз сыграл вничью! Так что не исключено, что эта участь постигнет и «Краснодар».

ЦСКА — «Краснодар»

ЦСКА — «Краснодар»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 20:00: «Интер» — «Рома», Серия А, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Моуринью готовит неприятный сюрприз для бывшей команды?

Вверху таблицы Серии А сейчас очень плотно: «Интер» лидирует, но «Милан» отстаёт всего на одно очко, а «Ювентус» — на два. Команде Индзаги нужно любой ценой отрываться от конкурентов, однако проблемой может стать «Рома». Парни Моуринью, хоть и идут восьмыми, набрали ход и победили в трёх турах подряд. Плюс для Жозе этот матч в определённой степени принципиальный, ведь с «Интером» он брал требл в 2010-м. Будет сенсация?

«Рома»

«Рома»

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Милан», Серия А, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстит ли Хвича за обидный вылет из Лиги чемпионов в прошлом сезоне?

Когда речь заходит о матчах «Наполи» и «Милана», сразу вспоминается их противостояние в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда Кварацхелия не реализовал пенальти и команда Пиоли не без труда пробилась в полуфинал. Так что предстоящая встреча — новый шанс для «Наполи» отомстить за ту неудачу. А заодно подобраться к сопернику в таблице: на данный момент у «Милана» второе место и 21 очко, у «Наполи» — пятое и 17.

«Наполи» — «Милан»

«Наполи» — «Милан»

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

🏎 23:00: Формула-1, Гран-при Мексики, гонка

Формула-1 2023. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
29 октября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

Интрига: кому помогут необычные условия на трассе?

В прошлые сезоны нередко бывало, что Гран-при Мексики дарил необычные результаты, останавливая фаворитов чемпионата. Дело в том, что автодром имени братьев Родригес уникален из-за нахождения на высокогорье: оно сильно сказывается на работе двигателей и аэродинамики машин, предъявляет повышенные требования к охлаждению. В общем, гонщикам и инженерам приходится работать в необычных условиях, что иногда приводит к сенсациям: прорывам и провалам. Будет ли так на сей раз? Узнаем вечером в воскресенье, хотя фаворитом в любом случае остаются «Ред Булл» и Макс Ферстаппен.

Гран-при Мексики

Гран-при Мексики

Фото: Mark Thompson/Getty Images

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