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Обзор футбольных матчей, 3 декабря 2023: Головин, победа Челси, Барселона — Атлетико, осечка Байера, АПЛ, Бундеслига

Вратарь заработал пенальти в Италии, Головин показал класс. Главное в еврофутболе за день
Никита Паглазов
Главное в еврофутболе за день
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День был насыщен топ-матчами!

В Москве 3 декабря проходил мощный снегопад, мешавший играть в футбол. Зато в Европе почти везде была замечательная погода, и команды могли показать классное выступление. Мы увидели много крутых встреч! Спешим рассказать о главных сюжетах в топ-5 лиг по итогам воскресенья.

Героический камбэк «Ливерпуля» с двумя шедевральными голами

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 3
Фулхэм
Лондон
1:0 Лено – 20'     1:1 Уилсон – 24'     2:1 Мак Аллистер – 38'     2:2 Тете – 45+3'     2:3 де Кордова-Рид – 80'     3:3 Эндо – 87'     4:3 Александер-Арнольд – 88'    

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне борется за чемпионство. Команда Юргена Клоппа набирает очки даже в тех встречах, где не всё идёт гладко. Матч с «Фулхэмом» — яркий пример. Да, Александер-Арнольд и Мак Аллистер забили шедевральные мячи в девятку: первый — со штрафного (правда, записали на вратаря), второй — с игры. Однако «Фулхэм» к концу встречи вел — 3:2. Но здесь включилась магия «Энфилда» и «Ливерпуля». Сначала счёт на 87-й минуте сравнял Ватару Эндо, а через минуту Александер-Арнольд вывел хозяев вперёд. Важная победа «Ливерпуля», благодаря которой команда поднялась на второе место.

Как спасался «Ливерпуль»:
«Ливерпуль» «горел» середняку к 87-й минуте. А потом случилось чудо!
«Ливерпуль» «горел» середняку к 87-й минуте. А потом случилось чудо!

«Челси» впервые с 2020 года обыграл «Брайтон» в АПЛ

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Фернандес – 17'     2:0 Колвилл – 21'     2:1 Буонанотте – 43'     3:1 Фернандес – 65'     3:2 Педро – 90+2'    
Удаления: Галлахер – 45' / нет

«Челси» в этом сезоне катается на «американских горках». Команда показывает нестабильные результаты. «Брайтон» идёт неплохо для амбициозного середняка, но не так круто в сравнении с прошлым сезоном. В очном матче команд получилось любопытное шоу. Сначала «Челси» отличился дважды, затем пропустил один гол. А на 45-й минуте в составе лондонцев удалился Конор Галлахер. Однако команда Почеттино нашла силы и забила в третий раз. Хоть в конце и потрепала нервы фанатам, пропустив второй гол. Итог — 3:2. Первая победа «Челси» над «Брайтоном» в АПЛ с 2020-го и пятая в сезоне.

«Тоттенхэм» «покусал» Холанда и «Сити»

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 6'     1:1 Мин – 9'     2:1 Фоден – 31'     2:2 Ло Чельсо – 69'     3:2 Грилиш – 81'     3:3 Кулушевски – 90'    

Центральный матч тура в Англии прошёл в Манчестере. «Сити» принимал одно из открытий сезона — «Тоттенхэм». Даже обескровленные «шпоры» опасны, и это доказала прошедшая игра. Уже к девятой минуте вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин успел забить в чужие и свои ворота. А дальше «Сити» выходил вперёд, но дважды лондонцы отыгрывались. Причём третий гол «Тоттенхэм» забил на 90-й минуте.

А на 90+5-й минуте судья Саймон Хупер не дал продолжить острейшую атаку «Сити», назначив штрафной и вызвав гнев Эрлинга Холанда. Итоговые 3:3 вряд ли устроили «горожан». «Сити» отпустил «Арсенал» уже на три очка, также пропустив вперёд «Ливерпуль».

Что происходило в матче, кроме гнева Холанда?
«Сити» упустил победу из-за гола на 90-й минуте. А потом судья выдал что-то необъяснимое
«Сити» упустил победу из-за гола на 90-й минуте. А потом судья выдал что-то необъяснимое

«Севилья» продолжает ужасную серию

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Салас – 75'     1:1 Моралес – 77'    

«Севилья» не побеждает в Примере на протяжении восьми встреч. Команда, выступающая в Лиге чемпионов, занимает 15-е место в Ла Лиге. Прервать неудачную серию могли в домашней встрече с «Вильярреалом». Получилось? Нет. На 75-й минуте андалусийцы вышли вперёд благодаря усилиям Кике Саласа. Однако уже через пару атак «Вильярреал» сравнял счёт — отметился Хосе Луис Моралес. А на 90+5-й минуте только VAR спас «Севилью» от поражения: гол Бена Бреретона не был засчитан. «Севилья» продолжает терпеть бедствие. Правда, «Вильярреал» опережает её всего на три очка. В общем, проблемы есть у обеих команд.

«Севилья» не побеждает в Примере на протяжении восьми встреч

«Севилья» не побеждает в Примере на протяжении восьми встреч

Фото: Jesus Ruiz/Getty Images

Кузяев встречался с Мбаппе. Получилось не очень приветливо

Франция - Лига 1 . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 23'     0:2 Vitinha – 89'    
Удаления: нет / Доннарумма – 10'

«Гавр» в 14-м туре Лиги 1 принимал главного гранда Франции — «ПСЖ». Команда Далера Кузяева проводит хороший сезон для новичка лиги. А встреча с парижанами была шансом заявить о себе ещё громче. Но получилось не слишком удачно. «ПСЖ» разобрался с «Гавром», хотя на 10-й минуте арбитр показал голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме прямую красную карточку. Но «ПСЖ» умудрился и в такой ситуации отличиться дважды. Кузяев провёл на поле весь матч, но помочь своей команде не сумел.

«Монако» победил. Головин был прекрасен

Франция - Лига 1 . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Минамино – 9'     2:0 Бен-Йеддер – 90+2'    
Удаления: нет / Куяте – 69'

«Монако» борется за титул в Лиге 1. Это не пранк, а реальность. Традиционно нестабильные монегаски под руководством Ади Хюттера начали регулярно набирать очки. И домашняя игра с «Монпелье» не стала исключением. «Монако» одержал победу со счётом 2:0: отличились Такуми Минамино и Виссам Бен-Йеддер.

А как сыграл Головин? Прекрасно! Полузащитник отдал восемь пасов под удар, оформил 89% успешных передач, три раза пробил по воротам и трижды удачно отобрал мяч. В общем, был мегаполезен. Не зря болельщики три месяца подряд признают Головина лучшим игроком «Монако». Монегаски занимают третье место в таблице после 14 туров, всего на шесть очков отставая от лидирующего «ПСЖ».

Александр Головин (справа)

Александр Головин (справа)

Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Вратарь «Лечче» заработал пенальти на 90+5-й минуте и принёс команде ничью. Что?

Италия - Серия А . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ликояннис – 68'     1:1 Пикколи – 90+10'    

В Серии А встречались между собой две неприметные для российского зрителя команды — «Лечче» и «Болонья». Казалось бы, что в этой игре может случиться интересного? К 90+5-й минуте «Болонья» ожидаемо вела со счётом 1:0. Но «Лечче» пошёл на штурм, к которому присоединился и голкипер Владимиро Фальконе. После заброса в штрафную соперника передача пошла именно на вратаря. И Фальконе заработал пенальти! Его захватили в стиле греко-римской борьбы и повалили на газон. У судьи не было других вариантов. В итоге «Лечче» сравнял счёт, а Фальконе стал героем встречи. Чудесная Серия А!

Права на видео принадлежат Lega Nazionale Professionisti Serie A. Посмотреть видео можно на канале Серии А в YouTube.

«Байер» во второй раз в сезоне потерял очки

Германия - Бундеслига . 13-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Рюэрсон – 5'     1:1 Бонифасе – 79'    

Леверкузенский «Байер» удивляет. Команда на равных борется за титул Бундеслиги с «Баварией», показывая феноменальные результаты. 12 туров, 34 очка, разница мячей 37-10. Машина имени Хаби Алонсо. Однако впереди команду ожидало непростое испытание в лице «Боруссии». Дортмундцы буксуют в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов уже вышли из «группы смерти». Так что недооценивать команду Эдина Терзича не стоит.

И «Боруссия» показала свою мощь. Дортмундцы отобрали очки у «Байера». Встреча завершилась ничьей — 1:1. Да, «Байеру» не засчитали гол после вмешательства VAR, но это разговоры из категории «а что, если…» Леверкузенцы дали шанс «Баварии» сравняться по очкам. Матч мюнхенцев с «Унионом» был перенесён из-за снегопада. Если «Бавария» одержит победу, то будет соседом «Байера» на вершине таблицы. Не лучшие новости для Алонсо.

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Интрига в АПЛ или борьба с «Зенитом» в РПЛ? Выбираем самую крутую чемпионскую гонку

«Интер» устроил разнос Хвичи и чемпионского «Наполи»

Италия - Серия А . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 44'     0:2 Барелла – 61'     0:3 Тюрам – 85'    

В Серии А главным матчем тура, без сомнения, была встреча в Неаполе. «Наполи» принимал лидера чемпионата — «Интер». Ожидалась крутая битва, полная драмы. А получилось избиение чемпиона. «Наполи» не смог ничего противопоставить «нерадзурри». А вот «Интер» забил три шикарных мяча: отличились Чалханоглу, Барелла и Тюрам.

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Getty Images

Команда Симоне Индзаги вернулась на первое место, которое один день занимал «Ювентус». По игре «Интер» — лучший клуб Италии вне конкуренции. Высоки шансы на то, что титул Серии А переедет из Неаполя в Милан по итогам сезона.

Подробности мощного перформанса «Интера»:
«Интер» красиво вынес «Наполи» с Хвичей. Все голевые атаки — шедевры!
«Интер» красиво вынес «Наполи» с Хвичей. Все голевые атаки — шедевры!

«Барселона» минимально обыграла «Атлетико». Гол забил футболист каталонцев, принадлежащий сопернику

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Феликс – 28'    

Центральный матч испанского тура состоялся в Каталонии. «Барселона» и «Атлетико», борющиеся за чемпионство, разыгрывали важные очки. Минимальную победу в итоге одержали сине-гранатовые. Забавно, что гол забил форвард «Барсы» Жоау Феликс, права на которого принадлежат «Атлетико». Каталонцы в целом выглядели лучше соперника, заслуженно забрав три очка.

Теперь отставание «Барселоны» от лидирующих «Реала» и «Жироны» составляет четыре очка. «Атлетико» набрал 31 очко в 14 матчах (у конкурентов — 15). Так что в случае победы в отложенной встрече «матрасники» сравняются с «Барсой».

Подробнее о победе «Барсы»:
Феликс уничтожил «Атлетико» сначала на словах. А затем и на поле
Феликс уничтожил «Атлетико» сначала на словах. А затем и на поле
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