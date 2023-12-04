Вратарь заработал пенальти в Италии, Головин показал класс. Главное в еврофутболе за день

В Москве 3 декабря проходил мощный снегопад, мешавший играть в футбол. Зато в Европе почти везде была замечательная погода, и команды могли показать классное выступление. Мы увидели много крутых встреч! Спешим рассказать о главных сюжетах в топ-5 лиг по итогам воскресенья.

Героический камбэк «Ливерпуля» с двумя шедевральными голами

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне борется за чемпионство. Команда Юргена Клоппа набирает очки даже в тех встречах, где не всё идёт гладко. Матч с «Фулхэмом» — яркий пример. Да, Александер-Арнольд и Мак Аллистер забили шедевральные мячи в девятку: первый — со штрафного (правда, записали на вратаря), второй — с игры. Однако «Фулхэм» к концу встречи вел — 3:2. Но здесь включилась магия «Энфилда» и «Ливерпуля». Сначала счёт на 87-й минуте сравнял Ватару Эндо, а через минуту Александер-Арнольд вывел хозяев вперёд. Важная победа «Ливерпуля», благодаря которой команда поднялась на второе место.

«Челси» впервые с 2020 года обыграл «Брайтон» в АПЛ

«Челси» в этом сезоне катается на «американских горках». Команда показывает нестабильные результаты. «Брайтон» идёт неплохо для амбициозного середняка, но не так круто в сравнении с прошлым сезоном. В очном матче команд получилось любопытное шоу. Сначала «Челси» отличился дважды, затем пропустил один гол. А на 45-й минуте в составе лондонцев удалился Конор Галлахер. Однако команда Почеттино нашла силы и забила в третий раз. Хоть в конце и потрепала нервы фанатам, пропустив второй гол. Итог — 3:2. Первая победа «Челси» над «Брайтоном» в АПЛ с 2020-го и пятая в сезоне.

«Тоттенхэм» «покусал» Холанда и «Сити»

Центральный матч тура в Англии прошёл в Манчестере. «Сити» принимал одно из открытий сезона — «Тоттенхэм». Даже обескровленные «шпоры» опасны, и это доказала прошедшая игра. Уже к девятой минуте вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин успел забить в чужие и свои ворота. А дальше «Сити» выходил вперёд, но дважды лондонцы отыгрывались. Причём третий гол «Тоттенхэм» забил на 90-й минуте.

А на 90+5-й минуте судья Саймон Хупер не дал продолжить острейшую атаку «Сити», назначив штрафной и вызвав гнев Эрлинга Холанда. Итоговые 3:3 вряд ли устроили «горожан». «Сити» отпустил «Арсенал» уже на три очка, также пропустив вперёд «Ливерпуль».

«Севилья» продолжает ужасную серию

«Севилья» не побеждает в Примере на протяжении восьми встреч. Команда, выступающая в Лиге чемпионов, занимает 15-е место в Ла Лиге. Прервать неудачную серию могли в домашней встрече с «Вильярреалом». Получилось? Нет. На 75-й минуте андалусийцы вышли вперёд благодаря усилиям Кике Саласа. Однако уже через пару атак «Вильярреал» сравнял счёт — отметился Хосе Луис Моралес. А на 90+5-й минуте только VAR спас «Севилью» от поражения: гол Бена Бреретона не был засчитан. «Севилья» продолжает терпеть бедствие. Правда, «Вильярреал» опережает её всего на три очка. В общем, проблемы есть у обеих команд.

«Севилья» не побеждает в Примере на протяжении восьми встреч Фото: Jesus Ruiz/Getty Images

Кузяев встречался с Мбаппе. Получилось не очень приветливо

«Гавр» в 14-м туре Лиги 1 принимал главного гранда Франции — «ПСЖ». Команда Далера Кузяева проводит хороший сезон для новичка лиги. А встреча с парижанами была шансом заявить о себе ещё громче. Но получилось не слишком удачно. «ПСЖ» разобрался с «Гавром», хотя на 10-й минуте арбитр показал голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме прямую красную карточку. Но «ПСЖ» умудрился и в такой ситуации отличиться дважды. Кузяев провёл на поле весь матч, но помочь своей команде не сумел.

«Монако» победил. Головин был прекрасен

«Монако» борется за титул в Лиге 1. Это не пранк, а реальность. Традиционно нестабильные монегаски под руководством Ади Хюттера начали регулярно набирать очки. И домашняя игра с «Монпелье» не стала исключением. «Монако» одержал победу со счётом 2:0: отличились Такуми Минамино и Виссам Бен-Йеддер.

А как сыграл Головин? Прекрасно! Полузащитник отдал восемь пасов под удар, оформил 89% успешных передач, три раза пробил по воротам и трижды удачно отобрал мяч. В общем, был мегаполезен. Не зря болельщики три месяца подряд признают Головина лучшим игроком «Монако». Монегаски занимают третье место в таблице после 14 туров, всего на шесть очков отставая от лидирующего «ПСЖ».

Александр Головин (справа) Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Вратарь «Лечче» заработал пенальти на 90+5-й минуте и принёс команде ничью. Что?

В Серии А встречались между собой две неприметные для российского зрителя команды — «Лечче» и «Болонья». Казалось бы, что в этой игре может случиться интересного? К 90+5-й минуте «Болонья» ожидаемо вела со счётом 1:0. Но «Лечче» пошёл на штурм, к которому присоединился и голкипер Владимиро Фальконе. После заброса в штрафную соперника передача пошла именно на вратаря. И Фальконе заработал пенальти! Его захватили в стиле греко-римской борьбы и повалили на газон. У судьи не было других вариантов. В итоге «Лечче» сравнял счёт, а Фальконе стал героем встречи. Чудесная Серия А!

Права на видео принадлежат Lega Nazionale Professionisti Serie A. Посмотреть видео можно на канале Серии А в YouTube.

«Байер» во второй раз в сезоне потерял очки

Леверкузенский «Байер» удивляет. Команда на равных борется за титул Бундеслиги с «Баварией», показывая феноменальные результаты. 12 туров, 34 очка, разница мячей 37-10. Машина имени Хаби Алонсо. Однако впереди команду ожидало непростое испытание в лице «Боруссии». Дортмундцы буксуют в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов уже вышли из «группы смерти». Так что недооценивать команду Эдина Терзича не стоит.

И «Боруссия» показала свою мощь. Дортмундцы отобрали очки у «Байера». Встреча завершилась ничьей — 1:1. Да, «Байеру» не засчитали гол после вмешательства VAR, но это разговоры из категории «а что, если…» Леверкузенцы дали шанс «Баварии» сравняться по очкам. Матч мюнхенцев с «Унионом» был перенесён из-за снегопада. Если «Бавария» одержит победу, то будет соседом «Байера» на вершине таблицы. Не лучшие новости для Алонсо.

«Интер» устроил разнос Хвичи и чемпионского «Наполи»

В Серии А главным матчем тура, без сомнения, была встреча в Неаполе. «Наполи» принимал лидера чемпионата — «Интер». Ожидалась крутая битва, полная драмы. А получилось избиение чемпиона. «Наполи» не смог ничего противопоставить «нерадзурри». А вот «Интер» забил три шикарных мяча: отличились Чалханоглу, Барелла и Тюрам.

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Команда Симоне Индзаги вернулась на первое место, которое один день занимал «Ювентус». По игре «Интер» — лучший клуб Италии вне конкуренции. Высоки шансы на то, что титул Серии А переедет из Неаполя в Милан по итогам сезона.

«Барселона» минимально обыграла «Атлетико». Гол забил футболист каталонцев, принадлежащий сопернику

Центральный матч испанского тура состоялся в Каталонии. «Барселона» и «Атлетико», борющиеся за чемпионство, разыгрывали важные очки. Минимальную победу в итоге одержали сине-гранатовые. Забавно, что гол забил форвард «Барсы» Жоау Феликс, права на которого принадлежат «Атлетико». Каталонцы в целом выглядели лучше соперника, заслуженно забрав три очка.

Теперь отставание «Барселоны» от лидирующих «Реала» и «Жироны» составляет четыре очка. «Атлетико» набрал 31 очко в 14 матчах (у конкурентов — 15). Так что в случае победы в отложенной встрече «матрасники» сравняются с «Барсой».