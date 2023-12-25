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Расписание спортивных матчей 26 декабря 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

9 топ-матчей вторника: НБА, КХЛ, чемпионат Англии и Бензема против Роналду
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 декабря
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Комментарии
Важные события 26 декабря — в традиционном дайджесте-анонсе в 21:00.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из звёзд примет участие в матче?

В одном из самых важных рождественских матчей нынешнего сезона столкнутся две команды, чьё противостояние является самым великим в истории НБА. «Лейкерс» и «Селтикс» с большим отрывом самые великие организации в истории лиги, не раз решавшие судьбы титулов друг с другом в финальных сериях. Несмотря на важность игры, статус некоторых игроков находится под вопросом. Особенно беспокоит то, что решение об участии Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса будет принято перед игрой. Порадуют ли болельщиков заслуженные звёзды в праздничный день?

Прямой эфир Рождества в НБА:
«Никс» переиграли «Бакс» в первой половине. Рождественские игры НБА! LIVE
Live
«Никс» переиграли «Бакс» в первой половине. Рождественские игры НБА! LIVE

🏀 6:30: «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чьё отсутствие бьёт по командам сильнее — Брэдли Била или Кайри Ирвинга?

Команды находятся в похожих ситуациях, в том смысле, что уже долгое время страдают из-за травмы одного из своих лидеров. Если Брэдли Бил так или иначе травмирован почти весь сезон и смог принять участие лишь в шести играх этого сезона, то Кайри вынужден справляться с одним, но серьёзным повреждением. Без своих звёзд оба коллектива не могут показывать весь свой потенциал и терпят обидные поражения, что затрудняет их позиции в Западной конференции. Кто окажется сильнее?

Прямой эфир Рождества в НБА:
«Никс» переиграли «Бакс» в первой половине. Рождественские игры НБА! LIVE
Live
«Никс» переиграли «Бакс» в первой половине. Рождественские игры НБА! LIVE

🏒 15:30: «Сибирь» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторит ли Ткачёв личный бомбардирский рекорд?

Мало того, что сибирское дерби – это всегда жара и борьба до самого конца, так ещё и один из лучших бомбардиров лиги, нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв подходит к сибирскому дерби с 57 очками в 41 матче и уже сегодня может повторить, а то и обновить собственный рекорд по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ. Лучший на данный момент результат нападающий показал годом ранее, набрав 59 очков в 64 матчах регулярки.

Рид Буше считает Ткачёва лучшим партнёром в своей карьере:
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«Хочу остаться в «Авангарде». Нам по силам взять Кубок». Интервью с лучшим легионером КХЛ

⚽️ 15:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 19-й тур

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Ноттингем» неудачную серию?

Если с хозяевами и их статусом фаворита этой встречи всё ясно (шесть очков в двух матчах в прошлом сезоне), то гостям нужно исправлять сложившуюся ситуацию: уже семь встреч подряд команда Стива Купера не знает побед. Так и до зоны вылета недалеко: до неё всего лишь два очка. А впереди убойный график! Возможно, поможет отсутствие у соперника девяти футболистов, среди которых Тонали, Манкильо, Поуп и Мёрфи, Уиллок и Барнс.

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🏒16:30: Финляндия U20 — Канада U20, МЧМ-2024, групповой этап

U20 ЧМ-2024 . Группа A
26 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнёт защиту титула победитель МЧМ последних двух лет?

Неизменно 26 декабря начинается молодёжный чемпионат мира – один из самых престижных хоккейных турниров, можно сказать, Олимпиада для игроков не старше 20 лет. Последние два года золото выигрывала сборная Канады, но в этом году она вполне может лишиться короны. Во-первых, традиционно хорошую команду везут шведы, американцы собрали очень сильный состав (США уже обыграли Канаду в товарищеском матче). Во-вторых, канадцам не хватает опыта – того же Коннора Бедарда «Чикаго», конечно, ни в какую сборную не отпустил, и в итоге только один игрок имеет за плечами опыт МЧМ, ещё несколько играли на мемориале Глинки и ЮЧМ. Но это всё на бумаге, а как будет на деле – покажет хоккей. Начнут ли канадцы защиту титула с победы?

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🏒 19:00: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Ковальчук забивать?

Илья Ковальчук дебютировал за «Спартак» и сразу же забил. Хотя не обошлось без ошибок, но с учётом того, что ему уже 40 лет, а последние полтора года он вообще не играл, начало всё равно воодушевляющее. Следующий матч точно обещает быть ярким и приковать зрителей к экранам телевизоров – красно-белые сыграют с «Торпедо», которым в этом сезоне ещё не проигрывали. Получится ли продолжить эту победную серию, а Ковальчуку – пополнить голевой счёт?

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⚽️ 20:30: «Бёрнли» — «Ливерпуль», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Клоппа хотя бы на время возглавит таблицу АПЛ?

Кажется, у мерсисайдцев всё в ногах: выигрывай и становись первым. Да, до матча «Арсенала» и «Вест Хэма», но даже два дня на вершине АПЛ – солидная эмоциональная подзарядка перед праздничным марафоном матчей. Тем более что в последних трёх встречах с этим оппонентом «Ливерпуль» неизменно побеждал, а уступил вообще лишь однажды в 10 играх.

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⚽️ 21:00: «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср», Про-Лига, 17-й тур

Саудовская Аравия - Про-Лига . 17-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бензема против Роналду — кто кого?

Раньше – партнёры по «Реалу», теперь – легенды на пенсии в чемпионате Саудовской Аравии. Если не смотрите Про-Лигу, сейчас самое время. Этот матч не стоит воспринимать как игру за чемпионство или большие задачи. Встречу правильнее воспринимать как игру в вакууме. Потому что битва Карима и Криштиану – это что-то новое, но в то же время их появление на одном поле – хорошо забытое старое.

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⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юнайтед» снова проиграет, а «Вилла» возглавит таблицу АПЛ?

А сюжет что надо! Команда Унаи Эмери могла и туром ранее временно возглавить таблицу чемпионата Англии, но оступилась с «Шеффилдом». Теперь же на очереди – «МЮ», наравне с «Челси» главный проблемный клуб АПЛ. Однако в прошлом сезоне у бирмингемцев было не так всё шоколадно, даже во второй половине: уступили «Юнайтед» оба раза (2:4, 0:1). Переломится ли ситуация?

Ещё одно доказательство, как хороша команда Эмери:
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