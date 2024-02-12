Как футболисты РПЛ сыграли на Кубках Азии и Африки. Забивал не только Файзуллаев

Кубок Азии и Кубок Африки — всё. Самое время подвести итоги выступлений футболистов РПЛ и Первой лиги на этих турнирах. Ни одному из них не удалось добраться до финала, хотя почти все вышли в плей-офф.

Кубок Африки

Зе Турбо («Пари НН»)

Сборная: Гвинея-Бисау

Результат: не вышли из группы

Зе Турбо Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

У нападающего «Пари НН» до Кубка Африки был очень скромный опыт выступлений за сборную (2 матча, 25 минут). На самом турнире Зе Турбо выходил на поле во всех трёх матчах группового этапа. Правда, его выпускали исключительно на замену, и делали это ближе к финальному свистку. Несмотря на скромное игровое время, форвард отметился одним голом. На групповом этапе он забил в ворота Экваториальной Гвинеи (2:4). Сборная Гвинеи-Бисау быстро покинула турнир после того, как проиграла все матчи в группе. А Зе Турбо уже играет за «Пари НН» на зимних сборах.

Муми Нгамалё («Динамо»)

Сборная: Камерун

Результат: поражение в 1/8 финала

Муми Нгамалё Фото: Visionhaus/Getty Images

Сборная Камеруна неудачно выступила на Кубке Африки. Команда с огромным трудом пробилась в плей-офф, а там сразу попала на Нигерию. Итог — Камерун поехал домой после 1/8 финала. Нгамалё выходил на поле исключительно в чётных матчах, но результативными действиями не отметился. Любопытно, но оба матча с участием футболиста «Динамо» завершились для его сборной поражениями. На групповой стадии Камерун не справился с Сенегалом (1:2), а в плей-офф проиграл Нигерии (0:2). В двух других матчах Нгамалё просидел в запасе.

Мохамед Конате («Ахмат»)

Сборная: Буркина-Фасо

Результат: поражение в 1/8 финала

Мохамед Конате Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Для футболиста «Ахмата» это уже вторая поездка на Кубок Африки. На предыдущем турнире сборная Буркина-Фасо остановилась в шаге от бронзовых медалей, а Конате выходил на поле в пяти матчах. На этот раз и команда выступила скромнее, и Мохамед провёл три игры. С другой стороны, он забил в матче группового этапа с Алжиром (2:2). Это первый и пока единственный гол Конате на Кубке Африке. А ещё нападающий «Ахмата» заработал две жёлтых карточки на групповой стадии. В 1/8 финала он отыграл с первой и до последней минуты, однако его команда не справилась с Мали (1:2).

Кевин Ленини («Краснодар»)

Сборная: Кабо-Верде

Результат: поражение в 1/4 финала

Кевин Ленини Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

До Кубка Африки Ленини отыграл всего шесть матчей за сборную Кабо-Верде, а на самом турнире — пять. Кевин постоянно выходил в стартовом составе, а в трёх случаях отыграл с первой и до последней минуты. Если тренеры убирали Ленини с поля по ходу матча, сборная Кабо-Верде не побеждала. Так было на групповой стадии с Египтом (2:2) и в четвертьфинале с ЮАР (0:0, 1:2 пен.). В первом матче футболист «Краснодара» отбегал 75 минут, во втором — 65. Единственный гол на турнире Ленини оформил в игре группового раунда с Мозамбиком (3:0).

Тео Бонгонда («Спартак»)

Сборная: ДР Конго

Результат: четвёртое место

Тео Бонгонда Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

У спартаковца был самый реальный шанс уехать из Кот-д’Ивуара с медалью. Сборная ДР Конго завершила турнир на четвёртом месте, а сам Бонгонда получил травму в «бронзовом» финале. Его заменили уже на 33-й минуте, что не радует «Спартак». Шесть матчей (пять — в стартовом составе), 0 результативных действий, одна жёлтая карточка — с такими показателями Бонгонда завершил турнир. Тео не выходил на поле только в заключительной игре группового этапа с Танзанией (0:0). Любопытно, что в семи матчах на турнире сборная ДР Конго пять раз играла вничью, если учитывать только основное время в плей-офф. В игре за бронзу команда была в одном ударе от медали, но не реализовала пятую попытку в серии пенальти, а потом проиграла.

Кубок Азии

Руслан Хайлоев («Тюмень»)

Сборная: Таджикистан

Результат: поражение в 1/4 финала

Руслан Хайлоев Фото: Федерации футбола Таджикистана

Сборная Таджикистана — одно из главных открытий Кубка Азии. Команда впервые в истории приехала на турнир и сразу добралась до четвертьфинала. Правда, игровое время Хайлоева на турнире ограничилось всего несколькими минутами. Он принял участие в матче заключительного тура группового этапа с Ливаном (2:1). Его выпустили на 88-й минуте из-за травмы соотечественника, и Руслан отметился в протоколе жёлтой карточкой. Для 20-летнего парня это был третий матч в составе сборной. Во всех остальных встречах Кубка Азии Хайлоев просидел в запасе.

Рустам Ашурматов («Рубин»)

Сборная: Узбекистан

Результат: поражение в 1/4 финала

Рустам Ашурматов Фото: Masashi Hara/Getty Images

Сборная Узбекистана добралась до четвертьфинала Кубка Азии, а там уступила в серии пенальти Катару (1:1, 2:3 пен.). Ашурматов был важной частью команды на турнире. Его оставили в запасе на матч с Индией (3:0), а во всех остальных встречах Рустам играл с первой и до последней минуты. Ашурматов обошёлся без результативных действий, да и для футболиста его амплуа в первую очередь важно играть надёжно у своих ворот. Кстати, сборная Узбекистана не пропускала больше одного мяча за игру.

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

Сборная: Узбекистан

Результат: поражение в 1/4 финала

Аббосбек Файзуллаев Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Футболист ЦСКА выступил лучше других представителей РПЛ с точки зрения результативных действий. В пяти матчах на Кубке Азии Аббосбек забил два мяча. Сначала он отличился в игре групповой стадии с Индией (3:0), а потом оформил победный гол в 1/8 финала с Таиландом (2:1). Если Файзуллаев не забивал, то его сборная не побеждала. В целом 20-летний футболист выступил на своём первом подобном турнире довольно неплохо. Первый матч на Кубке Азии Аббосбек начал в запасе, а потом регулярно выходил в стартовом составе.

Мохаммад Мохеби («Ростов»)

Сборная: Иран

Результат: поражение в 1/2 финала

Мохаммад Мохеби Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Нападающий «Ростова» принял участие во всех шести матчах на Кубке Азии. Правда, тренерский штаб сборной Ирана выпускал игрока, как правило, на замену. Он вышел с первых минут только в четвертьфинале с Японией (2:1). Это был единственный случай, когда Мохеби отметился голом. Сборная Ирана добралась до полуфинала турнира, одержав пять побед в пяти матчах. А вот обыграть Катар не получилось — поражение со счётом 2:3.