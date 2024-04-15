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Расписание спортивных матчей 16 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Боруссия» — «Атлетико», «Барса» — «ПСЖ» в ЛЧ и кульминация в НХЛ
Михаил Георгиев
Спортивные события 16 апреля
Аудио-версия:
Комментарии
Яркий спорт 16 апреля: следите за играми Малкина, Овечкина, Кучерова вместе с нами и не пропустите встречу ЦСКА — «Балтика» в Кубке!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли «Питтсбург» в борьбе за плей-офф?

Команда Майка Салливана выдала феноменальную серию за последние несколько недель, но слишком многое было упущено «пингвинами» в предыдущей части регулярного чемпионата. Поражение в матче с «Бостоном» моментально вернуло «Пингвинз» в зону непопадания в плей-офф. Чтобы остаться в реальной борьбе за участие в розыгрыше Кубка Стэнли, Сидни Кросби и партнёрам нужно кровь из носу обыгрывать «Нэшвилла», иначе сезон будет потерян.

Как феноменальный Кросби тащит «Питтсбург» в плей-офф, переписывая историю НХЛ:
Всё ещё самый совершенный игрок НХЛ! Кросби выдал легендарный матч в самый нужный момент
Видео
Всё ещё самый совершенный игрок НХЛ! Кросби выдал легендарный матч в самый нужный момент

🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Детройт» оказывать давление на «Вашингтон»?

Даже одно потерянное очко может стать фатальным для «Кэпиталз», так как «Детройту» осталось провести два матча с одним и тем же соперником – аутсайдером сезона «Монреаль Канадиенс». «Красные крылья» наверняка не преминут воспользоваться любой осечкой «столичных», чтобы обойти их в турнирной таблице.

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🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграет ли «Вашингтон» главный матч сезона на данный момент?

До конца регулярки «Вашингтону» остаётся провести два матча, и судьба кубковой путёвки снова целиком и полностью зависит от столичных хоккеистов. Две победы обеспечат «Кэпиталз» проход в плей-офф вне зависимости от других результатов. По иронии судьбы одну из этих побед нужно кровь из носу одерживать над тем же «Бостоном», который два дня назад и оставил «Вашингтон» в игре, обыграв «Питтсбург». Ближайшей ночью «столичные» сыграют свой главный матч в этом сезоне НХЛ.

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🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: нанесёт ли Кучеров решающий удар в гонке бомбардиров НХЛ?

30-летний Никита Кучеров во второй раз в карьере и впервые с 2019 года должен забирать «Арт Росс Трофи», пополняя свою коллекцию индивидуальных наград. Никите остаётся провести два матча в регулярке, а его отрыв от проведшего на игру больше Натана Маккиннона составляет три очка. Ближайшей ночью Никита может снять последние вопросы по победителю гонки бомбардиров НХЛ.

Кто выиграет гонку бомбардиров НХЛ? Текущий расклад:
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🎾 15:00*: Брэндон Накашима (США, LD) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Барселона, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Брэндон Накашима
87
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: прервёт ли Рублёв серию из трёх поражений?

Больше месяца Андрей Рублёв не выигрывал матчи — с того момента, как уступил в третьем круге Индиан-Уэллса чеху Иржи Легечке. Потом были поражения от Томаша Махача в Майами и Алексея Попырина в Монте-Карло. За это время россиянин опустился на восьмое место рейтинга ATP и теперь начинает борьбу на «пятисотнике» в Барселоне поединком с американцем Брэндоном Накашимой. Теннисисты ранее встречались в Сан-Диего-2021, и тогда сильнее был Рублёв. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Барселоны с кем-то из пары Томас Мартин Этчеверри — Ник Хардт.

Андрей пытается найти выход:
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«Дисквалификация в Дубае осталась в памяти». Как Рублёву выбраться из психологической ямы?

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Балтика», Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА окажется в финале Пути РПЛ?

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. Конечно, армейцы не хотят отдавать трофей никому. Команда Владимира Федотова находится уже в полуфинале Пути РПЛ, в котором в первой встрече обыграла в гостях «Балтику» (1:0). Теперь нужно просто не проиграть дома. Простая задача для ЦСКА. Однако «Балтика» наверняка хочет совершить ещё одну сенсацию, забравшись в финал Пути РПЛ. И приблизиться к первому трофею в истории клуба.

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Глушенков разрывал ЦСКА. Но армейцы совершили сказочный камбэк в дерби с «Локо»!
Глушенков разрывал ЦСКА. Но армейцы совершили сказочный камбэк в дерби с «Локо»!

⚽️ 22:00: «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Боруссии» совершить мини-сенсацию?

«Атлетико» провёл классный первый тайм в первом четвертьфинале. Но во вторые 45 минут пропустил мяч от «Боруссии» и чуть не подарил гостям ничью. В Дортмунд мадридцы едут с преимуществом, но не прочным. На своём поле «Боруссия» способна на камбэк. Хотя «Атлетико» вряд ли удивишь шумной поддержкой. Но магия «Сигнал Идуна Парка» способна помочь своей команде пройти в полуфинал. Это станет огромным достижением для «Боруссии». Либо же фаворит пары — «Атлетико» — спокойно оформит выход в 1/2 финала?

Как проходил первый матч команд в Мадриде?
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«Атлетико» идеально провёл тайм с «Боруссией». Но последние минуты — кошмар для Симеоне

⚽️ 22:00: «Барселона» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» окажется в полуфинале ЛЧ впервые с 2019 года?

В первом матче в Париже команды подарили крутую драму. В счёте в первом тайме повела «Барса», а на старте вторых 45 минут «ПСЖ» забил дважды. Но каталонцы ответили своим дублем и увезли из Франции победу. Теперь «Барса» — большой фаворит пары. В Каталонии нужно просто не уступить и оформить проход в полуфинал. Интересно, что «Барселона» не выходила в него с 2019 года: тогда сине-гранатовые выдали легендарную серию с «Ливерпулем».

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