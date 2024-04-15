Яркий спорт 16 апреля: следите за играми Малкина, Овечкина, Кучерова вместе с нами и не пропустите встречу ЦСКА — «Балтика» в Кубке!

Топ-матчи вторника: «Боруссия» — «Атлетико», «Барса» — «ПСЖ» в ЛЧ и кульминация в НХЛ

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: останется ли «Питтсбург» в борьбе за плей-офф?

Команда Майка Салливана выдала феноменальную серию за последние несколько недель, но слишком многое было упущено «пингвинами» в предыдущей части регулярного чемпионата. Поражение в матче с «Бостоном» моментально вернуло «Пингвинз» в зону непопадания в плей-офф. Чтобы остаться в реальной борьбе за участие в розыгрыше Кубка Стэнли, Сидни Кросби и партнёрам нужно кровь из носу обыгрывать «Нэшвилла», иначе сезон будет потерян.

🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Детройт» оказывать давление на «Вашингтон»?

Даже одно потерянное очко может стать фатальным для «Кэпиталз», так как «Детройту» осталось провести два матча с одним и тем же соперником – аутсайдером сезона «Монреаль Канадиенс». «Красные крылья» наверняка не преминут воспользоваться любой осечкой «столичных», чтобы обойти их в турнирной таблице.

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🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграет ли «Вашингтон» главный матч сезона на данный момент?

До конца регулярки «Вашингтону» остаётся провести два матча, и судьба кубковой путёвки снова целиком и полностью зависит от столичных хоккеистов. Две победы обеспечат «Кэпиталз» проход в плей-офф вне зависимости от других результатов. По иронии судьбы одну из этих побед нужно кровь из носу одерживать над тем же «Бостоном», который два дня назад и оставил «Вашингтон» в игре, обыграв «Питтсбург». Ближайшей ночью «столичные» сыграют свой главный матч в этом сезоне НХЛ.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: нанесёт ли Кучеров решающий удар в гонке бомбардиров НХЛ?

30-летний Никита Кучеров во второй раз в карьере и впервые с 2019 года должен забирать «Арт Росс Трофи», пополняя свою коллекцию индивидуальных наград. Никите остаётся провести два матча в регулярке, а его отрыв от проведшего на игру больше Натана Маккиннона составляет три очка. Ближайшей ночью Никита может снять последние вопросы по победителю гонки бомбардиров НХЛ.

🎾 15:00*: Брэндон Накашима (США, LD) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Барселона, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Рублёв серию из трёх поражений?

Больше месяца Андрей Рублёв не выигрывал матчи — с того момента, как уступил в третьем круге Индиан-Уэллса чеху Иржи Легечке. Потом были поражения от Томаша Махача в Майами и Алексея Попырина в Монте-Карло. За это время россиянин опустился на восьмое место рейтинга ATP и теперь начинает борьбу на «пятисотнике» в Барселоне поединком с американцем Брэндоном Накашимой. Теннисисты ранее встречались в Сан-Диего-2021, и тогда сильнее был Рублёв. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Барселоны с кем-то из пары Томас Мартин Этчеверри — Ник Хардт.

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Балтика», Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), второй матч

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Интрига: ЦСКА окажется в финале Пути РПЛ?

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. Конечно, армейцы не хотят отдавать трофей никому. Команда Владимира Федотова находится уже в полуфинале Пути РПЛ, в котором в первой встрече обыграла в гостях «Балтику» (1:0). Теперь нужно просто не проиграть дома. Простая задача для ЦСКА. Однако «Балтика» наверняка хочет совершить ещё одну сенсацию, забравшись в финал Пути РПЛ. И приблизиться к первому трофею в истории клуба.

⚽️ 22:00: «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, 1/4 финала, второй матч

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Интрига: получится ли у «Боруссии» совершить мини-сенсацию?

«Атлетико» провёл классный первый тайм в первом четвертьфинале. Но во вторые 45 минут пропустил мяч от «Боруссии» и чуть не подарил гостям ничью. В Дортмунд мадридцы едут с преимуществом, но не прочным. На своём поле «Боруссия» способна на камбэк. Хотя «Атлетико» вряд ли удивишь шумной поддержкой. Но магия «Сигнал Идуна Парка» способна помочь своей команде пройти в полуфинал. Это станет огромным достижением для «Боруссии». Либо же фаворит пары — «Атлетико» — спокойно оформит выход в 1/2 финала?

⚽️ 22:00: «Барселона» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/4 финала, второй матч

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Интрига: «Барса» окажется в полуфинале ЛЧ впервые с 2019 года?

В первом матче в Париже команды подарили крутую драму. В счёте в первом тайме повела «Барса», а на старте вторых 45 минут «ПСЖ» забил дважды. Но каталонцы ответили своим дублем и увезли из Франции победу. Теперь «Барса» — большой фаворит пары. В Каталонии нужно просто не уступить и оформить проход в полуфинал. Интересно, что «Барселона» не выходила в него с 2019 года: тогда сине-гранатовые выдали легендарную серию с «Ливерпулем».