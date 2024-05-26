Какие европейские клубы меняют тренера. Количество перестановок зашкаливает

В этом году сразу несколько тренеров заявили об уходе из клубов ещё задолго до окончания сезона. К концу мая количество перестановок зашкаливает. Кто-то из клубов уже определился с новым тренером, кто-то всё ещё находится в поиске. А кто-то до сих пор решает, увольнять тренера или нет.

АПЛ

«Ливерпуль»

Юрген Клопп Фото: LIVERPOOL FC VIA GETTY IMAGES

Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» ещё в начале 2024 года. За девять лет на «Энфилде» он завоевал с командой восемь трофеев. «Ливерпуль» трижды доходил до финала Лиги чемпионов — победа в 2019-м и два поражения от «Реала» (2018, 2022).

19 мая 2024 года — день, когда мерсисайдцы провели заключительный матч под руководством Клоппа. Немца проводили со всеми почестями — болельщики долго не расходились после финального свистка. Сам Юрген скандировал вместе со всем стадионом имя нового тренера. На следующий день «Ливерпуль» официально объявил о назначении Арне Слота, который до этого трудился в «Фейеноорде». Если верить The Athletic, то мерсисайдцы также рассматривали кандидатуру Лучано Спаллетти (тренер сборной Италии), но сделали выбор в пользу нидерландца.

«Челси»

Маурисио Почеттино Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Маурисио Почеттино — больше не главный тренер «Челси». Пребывание аргентинца в лондонском клубе получилось краткосрочным — он отработал там всего один сезон. По информации The Telegraph, футболисты заранее не знали об этом решении боссов «Челси», поэтому их шокировала новость об увольнении. Бывшие игроки команды — Джон Терри и Густаво Пойет — признались, что их тоже потрясли такие действия.

По данным The Athletic, «Челси» планирует назначить нового тренера до 1 июня. Но в команде точно не будет Томаса Тухеля, Жозе Моуринью и Антонио Конте. Каждый из них в своё время уже работал в «Челси». Ханси Флик уже отказал лондонском клубу (источник — Фабрицио Романо). Журналист Бен Джейкобс называет Кирана Маккенну, который вывел «Ипсвич» в АПЛ, главным претендентом на вакантный пост. Ещё в прессе мелькают фамилии Энцо Марески («Лестер»), Рубена Аморима («Спортинг») и Томаса Франка («Брентфорд»). Правда, об этом писал Daily Mail — далеко не самый надёжный источник.

«Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг Фото: Mike Hewitt/Getty Images

С одной стороны, манкунианцы провели кошмарный сезон в АПЛ. Они заняли только восьмое место — худший результат в XXI веке. С другой — «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок Англии и получил место в Лиге Европы. Более того, в финале команда обыграла «Манчестер Сити» (2:1).

Информация об увольнении Эрика тен Хага появилась не вчера, но официального объявления ещё не было. Сам тренер после победы в Кубке сказал следующее: «Если меня больше не хотят видеть в клубе, я уйду куда-нибудь ещё, буду выигрывать матчи и трофеи».

Кто возглавит «МЮ», если тен Хага всё-таки уволят? Sky Sports пишет, что клуб провёл переговоры с Кираном Маккенной (им также интересуется «Челси»). А The Times утверждает, что сам тренер считает вариант с «МЮ» приоритетным. По данным The Guardian, в случае увольнения тен Хага главным претендентом на пост тренера «МЮ» станет Тухель.

«Вест Хэм»

Хулен Лопетеги Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Столичный клуб расстался с Дэвидом Мойесом. Тот тренировал команду с 2017 по 2018 год, а потом с 2019-го по 2024-й. Именно под его руководством «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций в сезоне-2022/2023. Впрочем, клуб уже определился в новым тренером. Им будет Хулен Лопетеги, который уже работал в Англии с «Вулверхэмптоном». А Мойес заявил о желании попасть в руководство «Вест Хэма». Лондонский клуб завершил сезон на девятой строчке в таблице и пропустил 74 мяча (худший результат команды в истории АПЛ).

«Брайтон»

Роберто Де Дзерби Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Роберто Де Дзерби покинул «Брайтон», который тренировал с 2022 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сам Де Дзерби выразил надежду, что ещё поработает в АПЛ. Правда, подчеркнул, что не получил ни одного предложения от английских клубов (это было 20 мая). The Guardian пишет об интересе «Брайтона» к Маккенне, но тем активно интересуются «Челси» и «МЮ».

Ла Лига

«Барселона»

Ханс-Дитер Флик Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Наверное, уже все успели обалдеть (извините, сложно подобрать другое слово) от истории с Хави. Сначала тренер сообщил, что покинет команду по окончании сезона. Потом выяснилось, что Хави остаётся. А в конце сезона его всё-таки уволили. Если вы любите слово «постоянство», то история точно не для вас. Хави уже сообщил, что откажется от компенсации, которая полагается ему за расторжение контракта.

Новым тренером «Барселоны» будет Ханс-Дитер Флик. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, немец подпишет контракт до 2026 года. А Diario Sport пишет, что зарплата нового тренера будет на 30% ниже, чем у Хави в этом сезоне. Флик пошёл навстречу клубу, поскольку знает, что у того есть финансовые трудности.

Серия А

«Милан»

Стефано Пиоли Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Стефано Пиоли привёл «Милан» ко второму месту в таблице Серии А и дошёл с клубом до четвертьфинала Лиги Европы. Но всё-таки его пятилетнее пребывание на «Сан-Сиро» подошло к концу. На всякий случай напомним, в 2022 году Пиоли сделал «Милан» чемпионом Италии.

В списке претендентов на пост красно-чёрных было огромное количество фамилий. Судя по всему, «Милан» уже определился с новым тренером. Им будет Паулу Фонсека, у которого есть опыт работы в Италии. Он тренировал «Рому» в период с 2019 по 2021 год. Sky Sports называет португальца главным претендентом, а Николо Скира утверждает, что контракт рассчитан до 2026 года.

«Ювентус»

Тьяго Мотта Фото: Simone Arveda/Getty Images

Туринский клуб вступит в новый сезон без Массимилиано Аллегри. Да, тренер выиграл с командой Кубок Италии, однако заключительные матчи сезона чёрно-белые провели уже без него. По всей видимости, новым тренером «Юве» станет Тьяго Мотта. Он уже покинул «Болонью», вместе с которой пробился в Лигу чемпионов. Тренер принял решение не продлевать контракт. По данным Sky Sport Italia, Мотта готов принять предложение «Ювентуса», который также сыграет в ЛЧ. Предполагается, что новый тренер подпишет контракт на три года.

«Наполи»

Антонио Конте Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В этом сезоне с южным итальянским клубом поработали сразу три тренера. Сначала это был Руди Гарсия, потом его сменил Вальтер Маццарри, а концовку сезона «Наполи» провёл с Франческо Кальцоной. Кстати, последний повезёт летом сборную Словакии в Германию на чемпионат Европы. С Кальцоной договорились на условиях, что он поработает с «Наполи» до конца сезона, а потом полностью сосредоточится на сборной Словакии.

Ходили слухи, что «Наполи» может возглавить Джан Пьеро Гасперини, но седовласый тренер сообщил, что останется в «Аталанте». Сейчас президент южан Аурелио Де Лаурентис ведёт переговоры с Антонио Конте. Согласно данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, тренер готов снизить требования по зарплате. А Николо Скира утверждает, что стороны близки к соглашению. Конте будут платить по € 6,5 млн в год. Плюс он сможет рассчитывать на бонусы в случае попадания в Лигу чемпионов. Не исключены варианты приглашения Пиоли и Винченцо Итальяно (данные — Corriere dello Sport).

Бундеслига

«Бавария»

Венсан Компани Фото: Julian Finney/Getty Images

Кто только уже не отказывал «Баварии» в последние недели. Ральф Рангник, Юлиан Нагельсман, Хаби Алонсо, Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери — каждый из них говорил «нет» в ответ на предложение мюнхенского клуба. Выбор боссов «Баварии» удивил многих — новым тренером будет Венсан Компани. Да, тот самый, что вылетел вместе с «Бёрнли» из АПЛ. По данным Фабрицио Романо, руководство «Баварии» уже обсудило кандидатуру бельгийца. А Sky Sports пишет, что боссы клуба считают Венсана тренером с большим потенциалом. Компани подпишет контракт до 2027 года, а «Бавария» выплатит «Бёрнли» компенсацию в € 10-12 млн (информация от журналиста Флориана Плеттенберга). Таким образом, Компани придёт на смену Томасу Тухелю.