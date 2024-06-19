Топ-матчи четверга: 2-й тур Евро-2024 и четвертьфиналы в женской волейбольной Евролиге

Спортивное 20 июня: следите за футбольными матчами Словения — Сербия, Дания — Англия и Испания — Италия вместе с «Чемпионатом»!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 13:00: Китай — Япония, Лига наций (женщины), 1/4 финала

Интрига: кто победит в волейбольной азиатской классике?

Самая равная пара четвертьфиналистов женской Лиги наций определит первого участника полуфинала. Классическое противостояние двух волейбольных держав. На предварительном этапе японки в четырёх партиях обыграли китаянок, а до этого уступили соперницам четыре матча подряд начиная с 2022 года. Но стадия плей-офф — всегда другая игра. Предсказать победителя невозможно, и это здорово.

⚽️ 16:00: Словения — Сербия, ЧЕ-2024, группа C. 2-й тур

Интрига: балканское дерби второй день подряд!

Хорватия и Албания выдали яркий матч во 2-м туре. Теперь дело за словенцами и сербами. Первые спаслись в стартовом туре с Данией (1:1), а вторые минимально уступили Англии (0:1). Так что шансы на плей-офф остаются – и весьма неплохие. Нужно забивать как можно больше, ведь разница мячей при нынешнем формате Евро имеет колоссальное значение при распределении мест.

🏐 16:30: Таиланд — Бразилия, Лига наций (женщины), 1/4 финала

Интрига: сколько очков отдадут соперницам бразильянки?

Сборная Бразилии прошла групповой этап вообще без поражений, разделываясь со всеми соперницами. Сборная Таиланда стала участницей 1/4 финала лишь на правах хозяйки турнира. Вся интрига в том, сколько очков отдадут Габи и её подруги по команде представительницам Азии. На предварительном этапе матч получился довольно упорным, но завершился в трёх сетах.

🎾 17:30*: Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Берлин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Касаткина с третьей ракеткой мира?

Этот поединок был перенесён со среды из-за дождя. Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире в Берлине, одержав волевую победу в матче с украинкой Мартой Костюк. Но теперь 27-летней россиянке предстоит сразиться с ещё более опасной соперницей — белоруской Ариной Соболенко, которая сейчас занимает третье место в рейтинге WTA. Ранее девушки провели восемь матчей, и счёт — 6-2 в пользу Соболенко. Обе свои победы Касаткина одержала на харде — в Пекине-2019 и Сан-Хосе-2022. А вот на траве девушки ещё не пересекались. Та, кто окажется сильнее в новом матче, в 1/4 финала померится силами с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Анна Калинская.

⚽️ 19:00: Дания — Англия, ЧЕ-2024, группа C. 2-й тур

Интрига: сделал ли Гарет Саутгейт выводы?

На тренера сборной Англии после победы над Сербией (1:0) вылилось много критики: как можно играть столь прагматично, имея в составе невероятно ярких футболистов. Дания – явно не подарок и претендент на выход из группы. Скорее всего, напрячься вице-чемпионам Европы придётся посильнее, иначе можно потерять очки.

⚽️ 22:00: Испания — Италия, ЧЕ-2024, группа B. 2-й тур

Интрига: они снова встречаются на чемпионате Европы. В восьмой раз!

Это какой-то день сурка! Италия и Испания играли на Евро семь раз – в 1980, 1988, 2008, дважды в 2012, 2016 и 2021 годах. Итальянцы выиграли две встречи, испанцы – одну. Значит, чисто по статистике самый вероятный сценарий – ничья. Интересно!