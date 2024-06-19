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Расписание спортивных матчей 20 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: 2-й тур Евро-2024 и четвертьфиналы в женской волейбольной Евролиге
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 июня
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Спортивное 20 июня: следите за футбольными матчами Словения — Сербия, Дания — Англия и Испания — Италия вместе с «Чемпионатом»!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 13:00: Китай — Япония, Лига наций (женщины), 1/4 финала

Лига наций (ж) . 1/4 финала
20 июня 2024, четверг. 13:00 МСК
Китай
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в волейбольной азиатской классике?

Самая равная пара четвертьфиналистов женской Лиги наций определит первого участника полуфинала. Классическое противостояние двух волейбольных держав. На предварительном этапе японки в четырёх партиях обыграли китаянок, а до этого уступили соперницам четыре матча подряд начиная с 2022 года. Но стадия плей-офф — всегда другая игра. Предсказать победителя невозможно, и это здорово.

Итоги предварительного этапа женской Лиги наций:
Такого в Лиге наций ещё не было! Бразильские волейболистки переписали историю турнира
Такого в Лиге наций ещё не было! Бразильские волейболистки переписали историю турнира

⚽️ 16:00: Словения — Сербия, ЧЕ-2024, группа C. 2-й тур

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: балканское дерби второй день подряд!

Хорватия и Албания выдали яркий матч во 2-м туре. Теперь дело за словенцами и сербами. Первые спаслись в стартовом туре с Данией (1:1), а вторые минимально уступили Англии (0:1). Так что шансы на плей-офф остаются – и весьма неплохие. Нужно забивать как можно больше, ведь разница мячей при нынешнем формате Евро имеет колоссальное значение при распределении мест.

Промежуточные итоги:
1-й тур Евро: фавориты отдыхают, игра в три центральных процветает
1-й тур Евро: фавориты отдыхают, игра в три центральных процветает

🏐 16:30: Таиланд — Бразилия, Лига наций (женщины), 1/4 финала

Лига наций (ж) . 1/4 финала
20 июня 2024, четверг. 16:30 МСК
Таиланд
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько очков отдадут соперницам бразильянки?

Сборная Бразилии прошла групповой этап вообще без поражений, разделываясь со всеми соперницами. Сборная Таиланда стала участницей 1/4 финала лишь на правах хозяйки турнира. Вся интрига в том, сколько очков отдадут Габи и её подруги по команде представительницам Азии. На предварительном этапе матч получился довольно упорным, но завершился в трёх сетах.

Как играла сборная Бразилии на групповом этапе Лиги наций:
Такого в Лиге наций ещё не было! Бразильские волейболистки переписали историю турнира
Такого в Лиге наций ещё не было! Бразильские волейболистки переписали историю турнира

🎾 17:30*: Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Берлин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 17:30 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: справится ли Касаткина с третьей ракеткой мира?

Этот поединок был перенесён со среды из-за дождя. Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире в Берлине, одержав волевую победу в матче с украинкой Мартой Костюк. Но теперь 27-летней россиянке предстоит сразиться с ещё более опасной соперницей — белоруской Ариной Соболенко, которая сейчас занимает третье место в рейтинге WTA. Ранее девушки провели восемь матчей, и счёт — 6-2 в пользу Соболенко. Обе свои победы Касаткина одержала на харде — в Пекине-2019 и Сан-Хосе-2022. А вот на траве девушки ещё не пересекались. Та, кто окажется сильнее в новом матче, в 1/4 финала померится силами с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Анна Калинская.

Дарья не без проблем прошла во второй круг Берлина:
Касаткина и Калинская совершили камбэк в Берлине! Но Анне пришлось вызывать врача
Касаткина и Калинская совершили камбэк в Берлине! Но Анне пришлось вызывать врача

⚽️ 19:00: Дания — Англия, ЧЕ-2024, группа C. 2-й тур

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сделал ли Гарет Саутгейт выводы?

На тренера сборной Англии после победы над Сербией (1:0) вылилось много критики: как можно играть столь прагматично, имея в составе невероятно ярких футболистов. Дания – явно не подарок и претендент на выход из группы. Скорее всего, напрячься вице-чемпионам Европы придётся посильнее, иначе можно потерять очки.

Никогда не задумывались?
Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть
Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть

⚽️ 22:00: Испания — Италия, ЧЕ-2024, группа B. 2-й тур

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: они снова встречаются на чемпионате Европы. В восьмой раз!

Это какой-то день сурка! Италия и Испания играли на Евро семь раз – в 1980, 1988, 2008, дважды в 2012, 2016 и 2021 годах. Итальянцы выиграли две встречи, испанцы – одну. Значит, чисто по статистике самый вероятный сценарий – ничья. Интересно!

Фактурно:
Испания — Италия, дебют Грузии на Евро и старт Кубка Америки. 11 главных матчей недели
Рейтинг
Испания — Италия, дебют Грузии на Евро и старт Кубка Америки. 11 главных матчей недели
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