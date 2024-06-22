Первое голевое действие Роналду на Евро! А автоголы на ЧЕ — теперь и из-за штрафной

После матча с участием Турции и Португалии мы узнали ещё одного участника плей-офф чемпионата Европы.

И Турция, и Португалия стартовали на Евро с побед. Правда, оба матча сложились для команд непросто. Португальцы дожали чехов (2:1) благодаря голу Франсишку Консейсау — вышедший на замену парень забил вторым касанием в добавленное время. Турки же в матче с Грузией (3:1) оформили два чудесных гола дальними ударами. А потом забили в хоккейном стиле — в пустые ворота на последних минутах. Георгий Мамардашвили не успел вернуться после того, как сбегал на угловой у чужих ворот. Победитель матча Турция — Португалия гарантировал бы себе не только выход в 1/8 финала, но и первое место в группе.

Солнечная погода в Дортмунде — приятная картина. Вы же помните, что было там всего несколько дней назад? Потоки воды, падающие с крыш прямо на трибуны, лужи около поля. Тем не менее турки и грузины всё-таки вышли на поле и выдали один из самых зрелищных матчей Евро-2024. Да, с кучей ошибок, но ведь было весело.

Первый момент в матче создали футболисты сборной Турции. Жоау Канселу проморгал на дальней штанге Керема Актюркоглу, но тот простил соперника. Вместо того чтобы вбить мяч в сетку, турецкий футболист исполнил нечто непонятное. Возможно, ему всё-таки частично помешал Канселу.

А вот португальцы показали, как нужно реализовывать моменты. Турция продержалась всего 21 минуту. Прострел Нуну Мендеша, рикошет от Оркуна Кёкчю, и набежавший Бернарду Силва вогнал мяч в ближний угол. Кстати, Криштиану Роналду увидел этот гол в лежачем положении. Звёздный нападающий открывался в центре штрафной площади, но остался без мяча как раз из-за касания Кёкчю, потеряв к тому же равновесие.

Бернарду Силва празднует гол Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Через семь минут туркам стало скучно. Самет Акайдын забыл, что не стоит отдавать передачу назад в створ. Итог: защитник подставил вратаря небрежной передачей. Алтай Байындыр и Зеки Челик бежали как могли, но выгребли мяч уже за линией ворот. Привет, ещё один автогол Евро-2024.

Автогол Турции Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Автогол Турции Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Любопытно, что Акайдын подставил не только вратаря, но и режиссёра трансляции. Тот не ожидал такого «привоза» и в момент передачи Самета акцентировал внимание на словесной перепалке Канселу и Роналду. Нападающий психанул прямо на поле после неточной передачи от соотечественника, а Жоау что-то говорил в ответ. Португальцам пришлось менять эмоции, а режиссёру — ракурс. Кстати, Турция забила второй в истории Евро автогол из-за пределов штрафной площади.

Почти сразу после этого отлично сыграл Диогу Кошта — португальский вратарь отразил ногой удар Актюркоглу в ближний угол. До перерыва зрители больше голов не увидели. А что там по статистике? Португальцы владели мячом 60% времени, нанесли семь ударов в створ (два — в створ), а соперник — пять (два — в створ). Турция за первый тайм наиграла на 0,62 ожидаемого гола, а Португалия — на 0,56.

На старте второй половины положение сборной Турции стало ещё хуже. Роналду здорово открылся на линии офсайда и вывалился с Фернандешем на голкипера. Нападающий «Аль-Насра» не пожадничал и покатил на соотечественника, который спокойно пробил по пустым воротам — 0:3.

Голевой пас Роналду Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Есть первое результативное действие Криштиану на Евро-2024. Кстати, теперь Роналду — лучший ассистент в истории чемпионатов Европы (семь голевых передач).

Криштиану Роналду не забил, но отдал голевую передачу Фото: Lars Baron/Getty Images

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла оставил на сегодняшний матч Арду Гюлера в запасе. Талантливый футболист «Реала» и автор одного из самых красивых голов этого Евро вышел только на последние 20 минут. По всей видимости, 19-летний игрок пока не готов проводить на поле много времени в условиях плотного графика на чемпионате Европы. Он отбегал 79 минут с Грузией, но это было всего четыре дня назад.

Португалия спокойно обыграла соперника и обеспечила себе не только выход в 1/8 финала, но и первое место в группе. В заключительном туре Роберто Мартинес может выпускать экспериментальный состав. Турция, несмотря на поражение, сохранила неплохие шансы на выход в плей-офф. Для этого будет достаточно не проиграть Чехии.