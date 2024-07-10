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Реакция французских СМИ на вылет сборной Франции с Евро-2024, критика Дешама, Мбаппе, подробности

«Устаревшие во всём». Во Франции нашли виноватых в вылете сборной с Евро-2024
Дмитрий Зимин
Реакция французских СМИ на вылет сборной Франции
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Досталось не только Килиану Мбаппе.

Во Франции тяжело восприняли неудачу своей сборной в матче с Испанией. Местные СМИ ищут проблемы в игре, но все обсуждения крутятся вокруг трёх фигур – Дидье Дешама, Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Их считают главными виновниками происходящего и рассуждают об их будущем.

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L'Équipe: «У Мбаппе словно личная несовместимость с Евро»

Крупнейшее французское медиа опубликовало такой заголовок к главному материалу о матче: «Устаревшие во всём».

«Устаревшая полузащита, плохая атака, недостаточный прессинг – сборная Франции уступила Испании не только в индивидуальном, но и в тактическом плане. Отсутствие корректировок в обороне, недостатки в атаке и неумение хорошо прессинговать – вот проблемы, с которыми столкнулась команда.

Да и два лучших игрока сборной в последние годы были далеки от ожидаемого уровня. Мбаппе и Гризманн ранее переворачивали ход матчей из-за постоянной опасности и благодаря своему интеллекту. Ничего этого мы не увидели на Евро, только бедность атакующих идей. «Ответственность лежит на мне», – сказал Дидье Дешам после поражения. Но было бы несправедливо говорить о нём как о главном виновнике. Хотя вопросы к тренеру имеются.

Как и к капитану сборной Франции – Мбаппе. С Испанией он играл без защитной маски, но не стал лучше. У Килиана словно есть личная несовместимость с Евро. До этого неудача в 2021-м, теперь он снова покидает турнир с опущенной головой, да ещё и со сломанным носом. Хотя победа могла бы увеличить его шансы на «Золотой мяч».

Грустно
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Foot Mercato: «Достоин ли Дешам продолжения работы?»

Это французское медиа задаётся вопросом о будущем главного тренера.

«Вылет сборной Франции в полуфинале Евро заставляет нас задаться вопросом, является ли Дидье Дешам по-прежнему человеком, подходящим для этой работы?

Босс становится мишенью для многих критических замечаний. Ведь общий уровень команды откровенно разочаровывает. Французы забили только один гол с игры, и то в полуфинале. Тренер ничего не мог придумать в атаке, кроме как периодически оставлять Гризманна на скамейке. И бесконечно верить в одного Мбаппе, для которого этот турнир не стал особенным.

Дешам может похвастаться разве что плотной обороной – Кунде был хорош на турнире, Меньян здорово проявил себя в воротах. Но это не отменяет главного вопроса: достоин ли Дешам готовить сборную к ЧМ-2026, несмотря на действующий контракт. Важно, что в федерации сменился президент. Старый был очень близок с Дешамом. Решится ли новый на перестановки? Пока это сложно представить, ведь Дидье любит повторять, что сборная Франция – самая важная работа в его жизни. Хотя уже три года свободен Зидан, который очень ждёт этого вызова».

А что ждёт главного тренера?
Дешам разучился думать? Франция тотально разочаровала на Евро!
Дешам разучился думать? Франция тотально разочаровала на Евро!

Le Monde: «Франция просто была хуже»

Общественно-политические СМИ Франции тоже не прошли мимо неудачи сборной.

«14 июля сборной Франции не будет в финале Евро. Во вторник в Мюнхене команда достигла предела и проиграла восхитительной испанской команде. Мы привыкли, что в каждом матче турнира для команды Дешама находится благоприятный элемент, маскирующий слабые места и вытаскивающий её из самых сложных ситуаций. Но в этом полуфинале ничего подобного не было. Просто наблюдение за превосходством испанцев в свежести, игре и коллективной зрелости.

Спустя час с лишним после поражения футболисты сборной Франции наконец-то вышли из раздевалки. Молча, с подавленными лицами. Им нечего сказать. Пока с другой стороны в испанской раздевалке поют, танцуют, хлопают в ладоши, чтобы отпраздновать первый выход в финал крупного турнира со времен Евро-2012. Жестокая реальность: французские игроки, чьи мечты о континентальном титуле только что исчезли, принимают радость своих соперников. Они были просто хуже. Это надо признать и двигаться дальше».

Сборная Франции

Сборная Франции

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Le Figaro: «Можно ли назвать Францию на Евро-2024 провалом?»

«Если опираться на результат и изначальную цель, то вылет с Евро в игре с лучшей командой турнира нельзя назвать провалом. Но можно ли назвать провалом всё впечатление, оставленное за почти месяц в Германии? Скорее, да. Мы потерпели большую неудачу.

Что можно вспомнить о матче с Испанией, кроме гола Коло Муани? Ничего. Не было никакого матча, так как соперник был сильнее на всех уровнях. В игре с Португалией эмоции вызвала только серия пенальти, в которой не было ни одного сейва вратаря. А с Бельгией был очень скучный футбол. Не говоря уже о групповом этапе, где забили два мяча, включая автогол и пенальти. Все очень быстро забудут этот турнир.

Килиан Мбаппе хочет всего и сразу. Он ничего не показал, находясь на расстоянии световых лет от своих лучших результатов. То же самое касается и Антуана Гризманна, которого тренер раскритиковал. У Франции не было никакой атакующей активности. Они просто не заслужили этот титул».

Переключаемся на второй полуфинал
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