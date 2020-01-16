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Игбуну грозит лишение медицинского полиса из-за визита его друга в больницу

Игбуну грозит лишение медицинского полиса из-за визита его друга в больницу
Футбол / РПЛ 0

Страховая компания, представляющая интересы футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна, может лишить нигерийца медицинского полиса. Как сообщается в телеграм-канале Mash, на такой шаг страховщики пойдут в том случае, если подтвердится факт подмены документов его другом. Расследование уже начато.

Напомним, молодой человек, которого предположительно зовут Олучи, воспользовался документами Игбуна, чтобы получить бесплатное лечение. Он был госпитализирован из квартиры, арендованной игроком «Динамо». Хозяин квартиры, который лично вызывал скорую помощь для него, не заметил, что перед ним не Сильвестр.

Ранее сообщалось, что Игбуна госпитализировали в тяжёлом состоянии и с подозрением на камни в почках, однако клуб выступил с опровержением данной информации, а также опубликовал видеообращение 29-летнего форварда. Хозяин квартиры, где проживает нигериец, затем рассказал, как вызывал скорую.

Друг Игбуна фотографируется с людьми в больнице. Видео
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