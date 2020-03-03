Сотрудник РФС заболел коронавирусом, Казань примет Суперкубок УЕФА. Главные новости дня

У сотрудника РФС обнаружили коронавирус, Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году, «Эдмонтон» и «Нэшвилл» забили 11 голов на двоих, Коннор Макдэвид обошёл Артемия Панарина в гонке бомбардиров НХЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, в ходе слушания дела в Спортивном арбитражном суде заявил, что Международный олимпийский комитет представил документы с поддельными подписями информатора ВАДА Григория Родченкова. CAS дал МОК сутки на объяснение ситуации с поддельными подписями Родченкова.

2. У россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие коронавируса. Предположительно речь идёт о сотруднике РФС Давиде Берове, который выступает за команду Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Мегамужики» и является сотрудником Российского футбольного союза (РФС). Позже Беров выступил с обращением.

3. Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за коронавируса.

4. Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.



5. В Министерстве спорта России восстановили государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена 31 января 2020 года на срок до 1 марта 2020 года на основании невыполнения организацией отдельных положений Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в частности касающихся участия федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.

6. Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заблокировал в своём «инстаграме» популярный ресурс Transfermarkt, обидевшись после того, как увидел на сайте свою стоимость.

7. Нападающий Дэниел Старридж отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил о ставках, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

8. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:3. У Макдэвида и Драйзайтля 10 очков на двоих.

9. Коннор Макдэвид обошёл Артемия Панарина и Давида Пастрняка в гонке бомбардиров НХЛ.