АПЛ возобновят не раньше мая, бой Нурмагомедова не пройдёт в Бруклине. Главные новости дня

Представители UFC выступили с заявлением о бое Нурмагомедов – Фергюсон, чемпионат Англии будет возобновлён не раньше мая, российские синхронистки поддержали музыкальную группу Little Big и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. В UFC официально подтвердили, что поединок обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона нельзя будет провести в Бруклине (Нью-Йорк). Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.



2. Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала обновлённую информацию о возобновлении нынешнего розыгрыша чемпионата. До мая отложены как матчи Премьер-лиги, так и встречи остальных футбольных лиг, среди которых и первенства женских команд.



3. Российские синхронистки показали номер в воде на песню Little Big. Сборная России по синхронному плаванию решила поддержать российскую музыкальную группу Little Big, которая лишилась возможности выступить на конкурсе «Евровидение» из-за пандемии коронавируса



4. «Крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, будет перенесён с 31 марта на 30 апреля 2020 года». УЕФА ответил на предложение президента «Спартака» Леонида Федуна об отмене финансового фэйр-плей.



5. «Моей семье будет лучше в США. Мне не нравится то, что сейчас происходит в России». Защитник американского клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров ответил на вопрос о том, где планирует жить после окончания игровой карьеры.



6. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и игрок «Монако» Сеск Фабрегас поздравили с днём рождения нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который выступает за «Сочи» на правах аренды.



7. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига планирует доиграть чемпионат России.

8. Несколько СМИ сообщили, что российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев стал первым игроком в НХЛ, заразившимся коронавирусом. Отец хоккеиста Игорь Зайцев эту информацию опроверг. Ранее клуб подтвердил, что один из его игроков действительно заразился коронавирусом.