«Ак Барс» просит завершить сезон, УЕФА против досрочных чемпионств. Главные новости дня

1. «Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ, в противном случае казанцы грозятся сняться с турнира. В министерстве спорта Татарстана всё опровергли.

2. Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию, согласно которой чемпионами лиг станут те команды, которые лидируют в своих чемпионатах на текущий момент.

3. Ряд футбольных клубов не горит желанием платить игрокам зарплату на время вынужденной паузы. Шотландский «Хартс» урезает выплаты на 50%, сокращает размер жалований французский «Амьен», а казахстанский «Каспий» вообще не планирует кому-то что-то платить.

4. Итальянский «Кальяри», несмотря на тотальный карантин в Италии, планирует возобновить тренировки с понедельника.

5. Несмотря на остановку всего мирового спорта, президент UFC Дэна Уайт не унывает и продолжает искать место для боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Уже отпали Нью-Йорк и Лас-Вегас, теперь можно подумать и про Луну.

6. Теннисный сезон остановлен до лета. Все грунтовые турниры, кроме «Ролан Гаррос», отменены. Рейтинговые очки на время паузы заморозят.

7. Футбольные матчи остановлены, но клубы продумывают будущие трансферы. «Бавария» снова попытается подписать Лероя Зане, а «Ювентус» претендует на Тео Эрнандеса.

8. Девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, у которого обнаружили коронавирус, находится на четвёртом месяце беременности.

9. Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле вернулся в расположение команды из Германии и отправился на двухнедельный карантин.

10. Хорошая новость: коронавирус подозревали у Александра Радулова, но его тест оказался отрицательным.