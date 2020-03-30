ЦСКА интересуется Шакири, Зинченко разгромил Кругового в FIFA. Главные новости дня

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Шердану Шакири, Александр Зинченко разгромил Данилу Кругового в матче Евро-2020 в FIFA, Евгений Малкин победил в номинации «Камбэк сезона».

1. Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ушёл на самоизоляцию и находится на карантине из-за того, что контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом.

2. ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шерданом Шакири.

3. Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации представила топ-10 голов прошедшего сезона.

4. Французский телеканал M6 перепутал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша.

5. Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине.

6. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

7. Президент UFC Дэна Уайт подтвердил намерение провести 18 апреля титульный поединок в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, даже невзирая на карантин, связанный с пандемией коронавируса. Вместе с тем функционер посетовал, что его планы по этому бою всегда срываются.

8. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин победил в номинации «Камбэк сезона» среди игроков клуба.

9. Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отметил, что всё ещё хочет вернуться в «Барселону» в качестве наставника.

10. Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко разгромил защитника «Уфы» Данилу Кругового в матче Евро-2020 в FIFA.