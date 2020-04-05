На главу UFC подали в суд, «ПСЖ» может продать Неймара в «Барселону». Главные новости дня

На главу UFC подали в суд по делу о вымогательствах, тренер Нурмагомедова назвал условие, при котором бой с Фергюсоном может состояться, Пауло Дибала всё ещё заражён коронавирусом и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, оценил шансы на то, что его подопечный заменит российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном.

2. В «Манчестер Юнайтед» не уверены в целесообразности покупки Гарри Кейна.

3. Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона, предложив фанатам писать ей сообщения.

4. Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что бой с Тони Фергюсоном может состояться, если президент UFC Дэна Уайт в ближайшее время назовёт место проведения турнира UFC 249.

5. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возобновлении сезона в Российской Премьер-Лиге.

6. Абдулманап Нурмагомедов рассказал о двойных стандартах по отношению к россиянам в UFC.

7. Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини всё ещё заражены коронавирусом, который впервые был у них обнаружен 21 марта.

8. «ПСЖ» может продать Неймара в «Барселону» и хочет включить в сделку Антуана Гризманна.

9. «Остановите это кто-нибудь!» Калиниченко призвал отменить матчи чемпионата Беларуси

10. На президента Ultimate Fighting Championship Дэну Уайта подали в суд по делу о сексуальном вымогательстве.