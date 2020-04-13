«Барселона» находится под угрозой банкротства, Сорокин рвётся в НХЛ. Главные новости дня

В Италии могут запретить матчи со зрителями до 2021 года, «Барселона» находится под угрозой банкротства, мама Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. В Италии планируется запретить проведение матчей со зрителями до января 2021 года.
2. Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес сообщила об отношениях с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.
3. Голдобин: в НХЛ менеджерам и тренерам верить нельзя. Обещают одно, а делают другое.
4. Конор Макгрегор предсказал революцию в Ирландии из-за пандемии коронавируса.
5. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отказался продлевать контракт с московским клубом и намерен продолжить карьеру в клубе НХЛ.
6. Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что не очень верит в то, что пандемия коронавируса закончится к сентябрю.
7. Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака», устраивал постановочные сцены.
8. Тренер ЦСКА предположил, что несколько игроков могли переболеть коронавирусом в феврале.
9. Кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что клуб находится под угрозой банкротства.
10. Баскетболист клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер сообщил, что получал смертельные угрозы после того, как у него выявили коронавирус.
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