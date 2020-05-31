Аршавин рассказал о переговорах с «Барсой», итоги турнира UFC on ESPN 9. Главное к утру

«Барселона» интересовалась экс-игроком «Зенита» Андреем Аршавиным, итоги турнира UFC Fight Night 176, Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак». Главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» ответил, что готов обменять меня на Месси». Андрей Аршавин рассказал о переговорах с «Барселоной».

2. Завершился турнир UFC Fight Night 176 (on ESPN 9), в главном бою которого Гилберт Бёрнс победил Тайрона Вудли.

3. Игрок «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в московский «Спартак».

4. «Краснодар» стал самым убыточным российским клубом в 2019 году, «Сочи» — на 2-м месте.

5. В рамках 29-го тура чемпионата Германии вчера состоялось 5 встреч. «Вольфсбург» уступил дома «Айнтрахту» (1:2), «Герта» одержала сухую победу над «Аугсбургом» (2:0), «Майнц» с минимальным счётом уступил «Хоффенхайму» (0:1), «Шальке» аналогично проиграл «Вердеру» (0:1), а в заключительном матче игрового дня «Бавария» разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа со счётом 5:0.

6. ПФК ЦСКА объявил об уходе тренера по физической подготовке Паулино Гранеро из московского клуба в связи с истечением срока действия контракта.

7. «Зенит» стал лидером среди клубов РПЛ по выручке в 2019 году, заработав 11,3 млрд рублей.

8. ПБК ЦСКА близок к подписанию экс-MVP «Финала четырёх» Евролиги Экпе Юдо.

9. Экс-игроку «Томи» предъявили окончательное обвинение по делу о пожаре в «Зимней вишне».