ЦСКА столкнулся с конкуренцией за Вагнера, Россия проиграла борьбу за ЛЧ. Главное к утру

Россия проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов, ЦСКА столкнулся с конкуренцией в борьбе за Вагнера Лава, Малкин вошёл в топ-5 лучших центрфорвардов десятилетия и другие главные новости дня в подборке «Чемпионате».
1. Россия проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов из-за эпидемиологической обстановки.
2. «Барселона» намерена выставить Дембеле на трансфер.
3. Роднина прокомментировала заявление Панарина, выступившего против системы в России.
4. «Почта России» арендовала на стадионе ЦСКА офисы на 7 млрд рублей.
5. Понтус Вернблум: я выпил слишком много водки в России.
6. Три клуба могут помешать ЦСКА вернуть Вагнера Лава.
7. Роберт Левандовски установил личный рекорд по голам за сезон.
8. Малкин вошёл в топ-5 лучших центрфорвардов десятилетия по версии The Hockey Writers.
9. Нуньес победила Спенсер на турнире UFC 250 и защитила чемпионский титул
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