ЦСКА столкнулся с конкуренцией за Вагнера, Россия проиграла борьбу за ЛЧ. Главное к утру

Россия проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов, ЦСКА столкнулся с конкуренцией в борьбе за Вагнера Лава, Малкин вошёл в топ-5 лучших центрфорвардов десятилетия и другие главные новости дня в подборке «Чемпионате».

1. Россия проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов из-за эпидемиологической обстановки.

2. «Барселона» намерена выставить Дембеле на трансфер.

3. Роднина прокомментировала заявление Панарина, выступившего против системы в России.

4. «Почта России» арендовала на стадионе ЦСКА офисы на 7 млрд рублей.

5. Понтус Вернблум: я выпил слишком много водки в России.

6. Три клуба могут помешать ЦСКА вернуть Вагнера Лава.

7. Роберт Левандовски установил личный рекорд по голам за сезон.

8. Малкин вошёл в топ-5 лучших центрфорвардов десятилетия по версии The Hockey Writers.

9. Нуньес победила Спенсер на турнире UFC 250 и защитила чемпионский титул