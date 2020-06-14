Кальвильо победила Ай на UFC on ESPN 10, «Барселона» разгромила «Мальорку». Главное к утру

Кальвильо победила Ай по очкам на UFC on ESPN 10, «Барселона» разгромила «Мальорку» и оторвалась от «Реала» на пять очков, Андрей Василевский попал в топ-3 лучших голкиперов НХЛ, Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. Кальвильо победила Ай по очкам на UFC on ESPN 10.
2. «Барселона» разгромила «Мальорку» и оторвалась от «Реала» на пять очков.
3. Андрей Василевский попал в топ-3 лучших голкиперов НХЛ.
4. Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции.
5. Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн.
6. Adidas наймёт больше афроамериканцев и латиноамериканцев.
7. Португалия может принять два этапа Ф-1, один из них в даты Гран-при России.
8. Кавани и Тьяго Силва покинут «ПСЖ».
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