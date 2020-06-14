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Кальвильо победила Ай на UFC on ESPN 10, «Барселона» разгромила «Мальорку». Главное к утру

Кальвильо победила Ай на UFC on ESPN 10, «Барселона» разгромила «Мальорку». Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Кальвильо победила Ай по очкам на UFC on ESPN 10, «Барселона» разгромила «Мальорку» и оторвалась от «Реала» на пять очков, Андрей Василевский попал в топ-3 лучших голкиперов НХЛ, Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. Кальвильо победила Ай по очкам на UFC on ESPN 10.

2. «Барселона» разгромила «Мальорку» и оторвалась от «Реала» на пять очков.

3. Андрей Василевский попал в топ-3 лучших голкиперов НХЛ.

4. Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции.

5. Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн.

6. Adidas наймёт больше афроамериканцев и латиноамериканцев.

7. Португалия может принять два этапа Ф-1, один из них в даты Гран-при России.

8. Кавани и Тьяго Силва покинут «ПСЖ».

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