Федун заступился за фанатов, «Оренбург» отказался от матча с «Краснодаром». Главное к утру

«Зенит» обыграл «Крылья Советов», сезон НБА могут не доиграть, «Оренбург» не сможет сыграть с «Краснодаром» и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».
1. Прядкин: «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не сможет сыграть с «Краснодаром».
2. «Ахмат» и «Сочи» не выявили победителя в матче РПЛ. Глушаков забил гол.
3. Леонид Федун заступился за болельщиков «Спартака» в письме заместителю главы МВД.
4. Фьюри признал, что оба его боя с Джошуа могут сорваться.
5. Тутберидзе, Медведева и Трусова вошли в число претендентов на ISU Skating Awards.
6. Дубль Дзюбы принёс «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов».
7. Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита».
8. В НБА признали, что сезон может быть и не доигран.
9. Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года.
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