Федун заступился за фанатов, «Оренбург» отказался от матча с «Краснодаром». Главное к утру

«Зенит» обыграл «Крылья Советов», сезон НБА могут не доиграть, «Оренбург» не сможет сыграть с «Краснодаром» и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».

1. Прядкин: «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не сможет сыграть с «Краснодаром».

2. «Ахмат» и «Сочи» не выявили победителя в матче РПЛ. Глушаков забил гол.

3. Леонид Федун заступился за болельщиков «Спартака» в письме заместителю главы МВД.

4. Фьюри признал, что оба его боя с Джошуа могут сорваться.

5. Тутберидзе, Медведева и Трусова вошли в число претендентов на ISU Skating Awards.

6. Дубль Дзюбы принёс «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов».

7. Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита».

8. В НБА признали, что сезон может быть и не доигран.

9. Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года.