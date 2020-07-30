«Локо» может сыграть с «Зенитом» вторым составом, Овечкин оформил дубль. Главное к утру
Бранислав Иванович покинул «Зенит», Александр Овечкин отличился дублем в контрольном матче с «Каролиной», Александр Кокорин может перейти в «Спартак» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. В «Севилье» выявлен заражённый коронавирусом. Через 8 дней команде играть в Лиге Европы.
2. «Рубин» объявил о переходе Олега Шатова.
3. «Краснодар» объявил о возвращении Смольникова.
4. Источник: Кокориным всерьёз интересуются «Сочи», «Спартак», «Рубин» и «Рома».
5. «Тампа-Бэй» разгромила «Флориду» в контрольном матче, Кучеров набрал три очка.
6. Дубль Овечкина и гол Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной».
7. Иванович покидает «Зенит».
8. Мещеряков заявил, что «Локомотив» может выйти вторым составом на матч с «Зенитом».
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