«Локо» может сыграть с «Зенитом» вторым составом, Овечкин оформил дубль. Главное к утру

Бранислав Иванович покинул «Зенит», Александр Овечкин отличился дублем в контрольном матче с «Каролиной», Александр Кокорин может перейти в «Спартак» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. В «Севилье» выявлен заражённый коронавирусом. Через 8 дней команде играть в Лиге Европы.

2. «Рубин» объявил о переходе Олега Шатова.

3. «Краснодар» объявил о возвращении Смольникова.

4. Источник: Кокориным всерьёз интересуются «Сочи», «Спартак», «Рубин» и «Рома».

5. «Тампа-Бэй» разгромила «Флориду» в контрольном матче, Кучеров набрал три очка.

6. Дубль Овечкина и гол Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной».

7. Иванович покидает «Зенит».

8. Мещеряков заявил, что «Локомотив» может выйти вторым составом на матч с «Зенитом».