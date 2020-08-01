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«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги, Жирков продлил контракт с «Зенитом». Главное к утру

«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги, Жирков продлил контракт с «Зенитом». Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«ПСЖ» обыграл «Лион» и выиграл Кубок французской лиги, Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом», пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву вновь перенесён, замену Переса на Хюлькенберга официально подтвердили и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. «ПСЖ» обыграл «Лион» и выиграл Кубок французской лиги.

2. Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом».

3. Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву вновь перенесён.

4. Замену Переса на Хюлькенберга официально подтвердили.

5. Бенедикт Хёведес объявил о завершении карьеры.

6. Леброн Джеймс превзошёл знаменательное достижение Коби Брайанта.

7. «Реал» занял 6-е место в списке самых дорогих клубов мира, «Барселона» — 8-е.

8. Лука Дончич установил рекорд в истории НБА.

Кокорин близок к переходу в «Спартак», на главу ФИФА завели уголовное дело. Главное к утру
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