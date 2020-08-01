«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги, Жирков продлил контракт с «Зенитом». Главное к утру
«ПСЖ» обыграл «Лион» и выиграл Кубок французской лиги, Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом», пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву вновь перенесён, замену Переса на Хюлькенберга официально подтвердили и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. «ПСЖ» обыграл «Лион» и выиграл Кубок французской лиги.
2. Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом».
3. Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву вновь перенесён.
4. Замену Переса на Хюлькенберга официально подтвердили.
5. Бенедикт Хёведес объявил о завершении карьеры.
6. Леброн Джеймс превзошёл знаменательное достижение Коби Брайанта.
7. «Реал» занял 6-е место в списке самых дорогих клубов мира, «Барселона» — 8-е.
8. Лука Дончич установил рекорд в истории НБА.
Кокорин близок к переходу в «Спартак», на главу ФИФА завели уголовное дело. Главное к утру
- 1 августа 2020
-
09:53
-
09:52
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
07:55
-
06:16
-
04:51
-
03:32
-
03:09
-
02:48
-
01:41
-
01:25
-
01:00
-
00:58
-
00:31
-
00:23
-
00:22
-
00:14
- 31 июля 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:33
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:04
-
20:45
Партнерский контент