Каррера оценил переход Кокорина в «Спартак, Фарфан покинул «Локомотив». Главное к утру

«Локомотив» сообщил об уходе Фарфана, Каррера прокомментировал переход Кокорина в «Спартак», «Шахтёр» вышел в четвертьфинал Лиги Европы и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Уруновым.

2. Плющенко рассказал, как намерен решить вопрос с переходом Косторной в его академию.

3. «Ротор» арендовал защитника ЦСКА Седрика Гогуа.

4. «Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана.

5. ЦСКА объявил о переходе Гайча.

6. Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак».

7. «Шахтёр» разгромил «Вольфсбург» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

8. Хосеп Бартомеу назвал игроков «Барселоны», которые не продаются.

9. «Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса.

