Каррера оценил переход Кокорина в «Спартак, Фарфан покинул «Локомотив». Главное к утру
«Локомотив» сообщил об уходе Фарфана, Каррера прокомментировал переход Кокорина в «Спартак», «Шахтёр» вышел в четвертьфинал Лиги Европы и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Уруновым.
2. Плющенко рассказал, как намерен решить вопрос с переходом Косторной в его академию.
3. «Ротор» арендовал защитника ЦСКА Седрика Гогуа.
4. «Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана.
5. ЦСКА объявил о переходе Гайча.
6. Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак».
7. «Шахтёр» разгромил «Вольфсбург» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.
8. Хосеп Бартомеу назвал игроков «Барселоны», которые не продаются.
9. «Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса.
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