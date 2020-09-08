Кучеров набрал 5 очков в матче с «Айлендерс», Черышев отказал «Краснодару». Главное к утру

Медведев и Рублёв сыграют в четвертьфинале US Open, Лесовой перешёл в «Динамо», «Тампа» разгромила «Айлендерс» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
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7. Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале US Open
8. 5 очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в первом матче серии
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