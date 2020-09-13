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Голевая феерия в матче «Ливерпуля» с «Лидсом» и арест Конора Макгрегора. Главное к утру

Голевая феерия в матче «Ливерпуля» с «Лидсом» и арест Конора Макгрегора. Главное к утру
Футбол / Англия 0

Сверхрезультативный матч 1-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лидсом», Конор Макгрегор попал в скандальную историю, определён победитель женского турнира US Open 2020.

1. Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс». Команды забили 7 голов.

2. Конор Макгрегор арестован за попытку сексуального насилия.

3. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят — 12-й.

4. Борец, за которого вступились Дональд Трамп и Дана Уайт, казнён в Иране.

5. «Сочи» обыграл «Ахмат» и вышел на первое место в РПЛ.

6. Осака обыграла Азаренко в финале US Open 2020.

7. У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус.

8. «Локомотив» снова интересуется Марио Манджукичем.

9. 32 сейва Худобина и голевой пас Радулова помогли «Далласу» одержать 3-ю победу в серии с «Вегасом».

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