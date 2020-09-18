«Тампа» в финале Кубка Стэнли, «Динамо» вылетело из Лиги Европы. Главное к утру

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, московское «Динамо» вылетело из еврокубков, «Ротор» ожидает второе техническое поражение подряд. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Вторым финалистом Кубка Стэнли 2020 года стал «Тампа-Бэй Лайтнинг», в финале Восточной конференции обыгравший «Айлендерс». В решающей серии сезона «молнии» сыграют с «Даллас Старз».
2. Московское «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».
3. Ситуация с коронавирусом в «Роторе» по-прежнему плачевная, клуб может получить второе подряд техническое поражение.
4. Александр Овечкин может запросить у «Вашингтона» зарплату в размере $ 12 млн в год.
5. РФС рекомендовал РПЛ вернуть гостевые квоты.
6. Петербургский СКА обыграл московский «Спартак».
7. Поляк Михал Квятковски стал победителем 18-го этапа «Тур де Франс».
8. По сообщениям СМИ, мужской и женский розыгрыши теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» — 2020 не состоятся.
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