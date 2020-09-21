«Локо» победил впервые за месяц, Гунько уволят из «Химок». Главное к утру

«Локо» обыграл «Тамбов», «Химки» отправят в отставку Дмитрия Гунько, а «Лейкерс» обыграли «Наггетс» на последних секундах. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Московский «Локомотив» обыграл «Тамбов», одержав первую победу за месяц, «Рубин» уступил «Спартаку».

2. Дмитрия Гунько уволят из «Химок».



3. Дамир Джумхур не выступит на «Ролан Гаррос» из-за коронавируса.



4. Матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» перенесён из-за коронавируса.



5. «Ливерпуль» обыграл «Челси» в гостях, у Садио Мане — дубль.

6. Мать Ванессы Брайант, вдовы легенды НБА Коби Брайанта, заявила, что дочь выгнала её из дома.



7. «Лейкерс» обыграли «Наггетс» благодаря потрясающему броску Энтони Дэвиса перед самой сиреной.

8. Анна Щербакова выиграла первый этап Кубка России по фигурному катанию.