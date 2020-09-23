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Скандальная переписка Рудковской и Загитовой, победа «Краснодара» в ЛЧ. Главное к утру

Скандальная переписка Рудковской и Загитовой, победа «Краснодара» в ЛЧ. Главное к утру
Футбол 0

Неймара могут дисквалифицировать до конца года, «Краснодар» с победы стартовал в Лиге чемпионов, в ХК «Локомотив» произошло массовое заражение коронавирусом.

1. В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом».

2. Гендиректор «Зенита» отреагировал на решение РФС о неверно засчитанном голе Дзюбы «Уралу».

3. «Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

4. Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Гамбурге.

5. Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца года.

6. «Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом».

7. «Локомотив» подтвердил массовое заражение игроков и тренеров коронавирусом.

8. Клуб ПФЛ провёл матч без замен и с двумя подставными футболистами.

9. Опубликована переписка Рудковской с Загитовой, Алине предлагали перейти к Плющенко

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