Скандальная переписка Рудковской и Загитовой, победа «Краснодара» в ЛЧ. Главное к утру

Неймара могут дисквалифицировать до конца года, «Краснодар» с победы стартовал в Лиге чемпионов, в ХК «Локомотив» произошло массовое заражение коронавирусом.
1. В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом».
2. Гендиректор «Зенита» отреагировал на решение РФС о неверно засчитанном голе Дзюбы «Уралу».
3. «Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
4. Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Гамбурге.
5. Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца года.
6. «Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом».
7. «Локомотив» подтвердил массовое заражение игроков и тренеров коронавирусом.
8. Клуб ПФЛ провёл матч без замен и с двумя подставными футболистами.
9. Опубликована переписка Рудковской с Загитовой, Алине предлагали перейти к Плющенко
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