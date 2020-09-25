Потеря второго российского клуба в ЛЕ и победа «Баварии» в Суперкубке УЕФА. Главное к утру
Сенсационный вылет «Ростова» из Лиги Европы от «Маккаби», завоевание Суперкубка УЕФА «Баварией» в игре с «Севильей» и главный бой для Хамзата Чимаева в UFC – главное к утру в традиционной подборке «Чемпионата».
1. «Ростов» вылетел из Лиги Европы вслед за московским «Динамо», проиграв «Маккаби» из Хайфы.
2. «Бавария» в овертайме обыграла «Севилью» и завоевала Суперкубок УЕФА.
3. Хамзату Чимаеву дали главный бой на турнире UFC.
4. Александр Кержаков возглавил «Томь».
5. Луис Суарес объяснил, почему решил перейти в «Атлетико».
6. Златан Ибрагимович заразился коронавирусом.
7. Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
8. «Лейкерс» обыграли «Денвер» и находятся в шаге от выхода в финал НБА.
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