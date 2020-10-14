Историческая победа сборной Украины, российская молодёжка на Евро-2021. Главное к утру

Молодёжная сборная России вышла на Евро-2021, Роналду заразился коронавирусом, сборная Украины обыграла Испанию и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций. Испанцы впервые проиграли Украине.

2. Матч сборных Аргентины и Боливии завершился потасовкой с участием Лионеля Месси.

3. Джеррард — самый переоценённый игрок по версии Ace Football. Роналду и Месси — в топ-10.

4. Макгрегор выложил неизвестные кадры нападения на него дагестанцев из команды Хабиба. Видео.

5. Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

6. Задоров: у меня бабушка 40 лет работала, и у неё пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить?

7. Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021.

8. Романцев плакал на церемонии прощания с бывшим игроком «Спартака» Василием Кульковым. Фото.