Историческая победа сборной Украины, российская молодёжка на Евро-2021. Главное к утру

Молодёжная сборная России вышла на Евро-2021, Роналду заразился коронавирусом, сборная Украины обыграла Испанию и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций. Испанцы впервые проиграли Украине.
2. Матч сборных Аргентины и Боливии завершился потасовкой с участием Лионеля Месси.
3. Джеррард — самый переоценённый игрок по версии Ace Football. Роналду и Месси — в топ-10.
4. Макгрегор выложил неизвестные кадры нападения на него дагестанцев из команды Хабиба. Видео.
5. Криштиану Роналду заразился коронавирусом.
6. Задоров: у меня бабушка 40 лет работала, и у неё пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить?
7. Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021.
8. Романцев плакал на церемонии прощания с бывшим игроком «Спартака» Василием Кульковым. Фото.
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