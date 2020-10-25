Историческое заявление Нурмагомедова и выход «Спартака» на 1-е место в РПЛ. Главное к утру

Яркие события турнира UFC 254, результаты главных матчей 12-го тура РПЛ, победа «Реала» в «эль класико» и итоги квалификации Гран-при Португалии Формулы-1 – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Хабиб досрочно победил Гэтжи в главном бою турнира UFC 254 и объявил, что завершает карьеру после 29-й победы в UFC.
2. Макгрегор обратился к Нурмагомедову после того, как тот объявил об уходе из спорта.
3. «Спартак» обыграл «Краснодар» благодаря дебютному голу Виктора Мозеса и возглавил турнирную таблицу РПЛ.
4. «Зенит» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Рубину».
5. Под Выборгом в результате покушения застрелен отец бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова.
6. Хабиб заплакал после победы над Гэтжи на турнире UFC 254.
7. «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» Рональда Кумана в качестве тренера.
8. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии Формулы-1, Квят — 13-й.
9. Волков нокаутировал Харриса на UFC 254.
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