В РФС возмущены судейством Безбородова, Нагельсман может возглавить «МС». Главное к утру

Нагельсман может возглавить «Манчестер Сити», в РФС недовольны работой Безбородова, Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии Формулы-1 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом».

2. Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи.

3. «Ростов» в меньшинстве проиграл «Химкам», пропустив два гола в концовке.

4. Ибрагимович назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от веса.

5. Гендиректор «Краснодара»: победу «Спартаку» принесло предвзятое судейство Безбородова.

6. Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии Формулы-1, Гасли — 5-й, Квят — 19-й.

7. Нагельсман может сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».

8. В РФС возмущены судейством Владислава Безбородова, судья может закончить карьеру.