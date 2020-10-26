В РФС возмущены судейством Безбородова, Нагельсман может возглавить «МС». Главное к утру

Нагельсман может возглавить «Манчестер Сити», в РФС недовольны работой Безбородова, Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии Формулы-1 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом».
2. Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи.
3. «Ростов» в меньшинстве проиграл «Химкам», пропустив два гола в концовке.
4. Ибрагимович назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от веса.
5. Гендиректор «Краснодара»: победу «Спартаку» принесло предвзятое судейство Безбородова.
6. Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии Формулы-1, Гасли — 5-й, Квят — 19-й.
7. Нагельсман может сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».
8. В РФС возмущены судейством Владислава Безбородова, судья может закончить карьеру.
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