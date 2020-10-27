Почеттино может возглавить «Зенит», ЦСКА разгромил тульский «Арсенал». Главное к утру

Почеттино может стать главным тренером «Зенита», Мозякин установил рекорд КХЛ, Рублёв вышел во второй круг турнира в Вене. Это и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить петербургский «Зенит».
2. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ.
3. Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 900 очков в лиге.
4. «Милан» и «Рома» сыграли вничью 3:3 в матче чемпионата Италии, на счету Златана Ибрагимовича — дубль.
5. Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира АТР в Вене.
6. Слушания по делу РУСАДА и ВАДА в CAS частично пройдут онлайн.
7. Бой-реванш между Миочичем и Нганну может состояться в марте 2021 года.
8. Павел Мамаев в блоге «Красава» заявил, что не уважает Леонида Слуцкого.
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