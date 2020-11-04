Потери «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов и госпитализация Поветкина. Главное к утру

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико», бой Поветкина и Уайта перенесён, «Манчестер Сити» хочет подписать Месси в зимнее трансферное окно и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Атлетико» включил Алексея Миранчука в состав «Локомотива» и перевёл фамилию Чёрного.
2. «Манчестер Сити» готовит контракт для Лионеля Месси и предложит его аргентинцу в январе.
3. Широков рассказал, какое наказание для себя считает справедливым после избиения судьи.
4. Азмун, Малком и ещё три футболиста «Зенита» пропустят матч с «Лацио».
5. Поветкин госпитализирован с коронавирусом, реванш с Диллианом Уайтом перенесён.
6. Гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Атлетико».
7. «Боруссия» М разгромила «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов — 6:0.
8. Диего Марадона успешно перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.
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