Грандиозный разгром Германии от Испании и поражение Рублёва на турнире ATP. Главное к утру

Шокирующий результат встречи между сборными Испании и Германии в Лиге наций УЕФА, поражение Андрея Рублёва в матче итогового турнира ATP и реакция Станислава Черчесова на замену польских арбитров перед игрой России с Сербией – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Испании разгромила Германию со счётом 6:0 и вышла в финальную стадию Лиги наций.

2. Рублёв с матчбола проиграл Циципасу и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира АТР.

3. Черчесов отреагировал на замену польских судей перед матчем сборной России с Сербией.

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