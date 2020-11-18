Грандиозный разгром Германии от Испании и поражение Рублёва на турнире ATP. Главное к утру

Шокирующий результат встречи между сборными Испании и Германии в Лиге наций УЕФА, поражение Андрея Рублёва в матче итогового турнира ATP и реакция Станислава Черчесова на замену польских арбитров перед игрой России с Сербией – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Испании разгромила Германию со счётом 6:0 и вышла в финальную стадию Лиги наций.
2. Рублёв с матчбола проиграл Циципасу и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира АТР.
3. Черчесов отреагировал на замену польских судей перед матчем сборной России с Сербией.
4. Команда Формулы-1 «Хаас» уже подписала контракты с Мазепиным и Шумахером.
5. Фёдор Емельяненко высказался о поведении бойца UFC Петра Яна: он начинает больше говорить, чем делать.
6. Матч Швейцария — Украина отменён из-за коронавируса у гостей.
7. Роман Павлюченко сообщил, что клуб РПЛ предложил ему контракт до конца сезона.
8. «Тренер поступил подло и предал Дзюбу!» Волочкова расплакалась, защищая футболиста.
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